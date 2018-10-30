أصحاب همم ينتجون 10 آلاف حقيبة للأولمبياد

أطلقت مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم الاثنين، مشروعاً لتطوير ورش الخياطة بالمؤسسة وتحويلها إلى استديو التصميم ليكون خط إنتاج دائم يرفد السوق المحلي لأول مرة بالحقائب والأزياء المصممة والمنتجة بأيدي 108 من أصحاب الهمم الملتحقين بالمؤسسة.

وباشرت المؤسسة إنتاج عشرة آلاف حقيبة للأولمبياد الخاص الإماراتي بأيدي أصحاب الهمم، ستسلم نهاية فبراير المقبل، بالتعاون والشراكة مع شركة المسعود برستيج للخياطة.

كما وقعت المؤسسة مذكرة تفاهم مع شركة ساعد للأنظمة المرورية لتأمين احتياجات الشركة سنوياً من الزي لصالح موظفيها وفق التفاصيل والمواصفات الفنية والكميات التي تطلبها.

وأفاد الأمين العام للمؤسّسة عبدالله عبدالعالي الحميدان، «الرؤية» بأن الطلبة أصحاب الهمم في المراكز التابعة للمؤسسة ضمن أبوظبي والعين والظفرة، يصممون وينفذون وينتجون منتجات تطرح في السوق المحلي حالياً، فضلاً عن التخطيط لطرحها في أسواق عالمية مستقبلاً.

وأكد أن المشروع يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي لأصحاب الهمم، وتعزيز الفائدة في مجالات تنمية مهارات الطلاب منتسبي المؤسسة، فضلاً عن خلق فرص عمل مع القطاع الخاص لمنتسبيها من أصحاب الهمم عبر صقل مهاراتهم، عبر توفير فرص التدريب والتأهيل.

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