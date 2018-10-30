محاكمة شاب «خليجي» اقتحم منزل جاره لينام !

حجزت محكمة استئناف أبوظبي، أمس، قضية شاب خليجي متهم بالسكر واقتحام منزل بالقوة دون رغبة مالكه للنوم فيه، للحكم في الخامس من نوفمبر المقبل، وأمرت بتكفيل المتهم بضمان جواز سفره.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام أحد السكان بإبلاغ الشرطة باقتحام شخص مخمور منزله، ودخوله رغماً عنه، ما سبب فزع الموجودين، وعاقبته محكمة الجنايات بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة 10 آلاف درهم.

وخلال جلسة أمس، اعترف المتهم بشرب الخمر دون رخصة شرعية، نافياً أن يكون اقتحم منزل الشاكي، مشيراً إلى أنه دخل البوابة الخارجية للمنزل التي تبعد نحو 15 متراً عن بوابة الدخول الفعلي للمنزل.

وقال إن «جميع البيوت في المنطقة متشابهة، وكنت أعتقد أنه منزلي، فدخلت، واستغرقت في النوم، ولم أكن أقصد اقتحام المنزل أو دخوله من دون موافقة أصحابه»، مطالباً ببراءته، خصوصاً أنه سدد الغرامة، مشيراً إلى أنه لم يقصد نهائياً إزعاج جيرانه أو ارتكاب أي مخالفة

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