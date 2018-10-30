ليفربول وسيتي يكسران رقما قياسيا بالدوري الإنجليزي بعد 12 عاما

كسر ليفربول ومانشستر سيتي رقما قياسيا بالدوري الإنجليزي بعد 12 عاما من الصمود.

سيتي حقق فوزا ثمينا على توتنام يوم الإثنين وهو الفوز الثامن ضمن المباريات العشرة الأولى بالمسابقة، وهو ما فعله ليفربول أيضا.

هذا الرقم القياسي تحقق للمرة الخامسة في تاريخ الدوري الإنجليزي منذ بدايته.

ففي موسم 1892-1893 انتصر سندرلاند وبريستون في 8 من أصل أول 10 مباريات بالدوري.

ليفربول وبلاكبرن انتصرا في العدد نفسه من المباريات بموسم 1909-1910.

وفي موسم 1987-1988 فاز ليفربول وكوينز بارك رينجرز بـ8 مباريات من المباريات العشرة الأولى.

وتحقق هذا الرقم للمرة الأخيرة في موسم 2006-2007 بواسطة مانشستر يونايتد وتشيلسي.

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