شاهد بالفيديو | أمطار تغرق فينيسيا الإيطالية وتؤدي لهروب السائحين

وصلت الفيضانات إلى مستويات تاريخية في مدينة فينيسيا، أكبر المدن فى إيطاليا اليوم، الثلاثاء، مما أدى إلى مطالبة السياح الذين غمرهم المطر بالخروج من ساحة سانت مارك التاريخية، حيث عانت مناطق كبيرة من إيطاليا من رياح غزيرة وفيضانات، أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، فقد منعت السلطات السياح من المنطقة الغارقة بعد أن بلغ “ارتفاع المياه” ذروته بأكثر من 5 أقدام (61 بوصة) في فترة ما بعد الظهر، وهو أمر لم يحدث إلا خمس مرات في التاريخ المسجل.

وقال لوكا زيا، حاكم إقليم فينيتو الإقليمي، إن الفيضانات هذا الأسبوع قد تصل إلى مستويات فيضان عام 1966 الذي ضرب مدينة البندقية ودمر مركز فلورنسا التاريخي.

اقرأ ايضا

التعليقات