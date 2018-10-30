شرطة رأس الخيمة تعلن إغلاق شارع الإمارات غداً لإجراء تمرين وهمي

أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن إغلاق شارع الإمارات من حديقة صقر وحتى منطقة الرمس خلال الساعة السابعة وحتى العاشرة من صباح الأربعاء، وتحويل حركة سير المركبات إلى الطرق البديلة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ومراكز الدوريات لتنفيذ تجربة فرضية للتعامل مع حادث سير.

وأكد العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، أن الهدف من التجربة هو رفع كفاءة الجهات المعنية المشاركة للتعامل مع أي حالة طارئة، وتعزيز التنسيق والتعاون بينهم لتنفيذ التجربة وفق أعلى معايير احترافية ودقة ورفع درجات الأمان المجتمعي.

وأشار إلى أن التمرين يعتمد على ورود بلاغ حول وقوع حادث سير على شارع الإمارات خلال الفترة من السابعة وحتى العاشرة صباحاً، ليتعامل معها فرق الإنقاذ والدفاع المدني والإسعاف الوطني مباشرة وإنقاذ المصابين وتقييم التجربة لتحديد زمن وصول الفرق المعنية واستجابتها للوقوف على مدى استعدادها وجاهزيتها من خلال التجربة.

وناشد الحميدي قائدي المركبات والأهالي بالتعاون خلال تنفيذ التمرين والسير في الطرق البديلة وعدم التجمهر أو تصوير الموقع وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بوجود حادث كبير.

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