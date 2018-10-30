رئيس الدولة يصدر قانونين اتحاديين بشأن تحصيل الإيرادات العامة و الأملاك العقارية الاتحادية

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2018، في شأن تحصيل الإيرادات والأموال العامة.

ويهدف المرسوم بقانون إلى تعجيل إجراءات المطالبة والتنفيذ وتسوية، وتحصيل الديون من إيرادات، وضرائب، ورسوم، وأموال عامة، والتي تكون في ذمة المدينين الذين ترتبت في ذمتهم حقوق تخص الجهات الحكومية الاتحادية، بصفتها جهات دائنة.

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية: “يرتقي هذا المرسوم بقانون بأطر إدارة الإيرادات العامة للحكومة الاتحادية، ويضمن فعالية إجراءات المطالبة والتنفيذ والتسوية، إلى جانب تحصيل الديون وفق أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً. ويضع هذا المرسوم بقانون إطار عمل واضح لسداد المدينين للإيرادات والأموال العامة المترتبة عليهم، ويضمن حقوق الجهات الحكومية الاتحادية، حيث يؤكد القانون على التزام كل من يستحق عليه دين لجهة حكومية اتحادية دائنة أن يقوم بسداد ذلك الدين في موعد استحقاقه دون تأخير.”

وحدد المرسوم بقانون الإيرادات والأموال العامة الخاضعة لأحكامه بكل من الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب قانون اتحادي، والرسوم والأجور التي تحصلها الدولة مقابل الخدمات، والغرامات الإدارية والتعويضات المحكوم بها استناداً لأحكام القوانين الاتحادية، وعوائد استثمارات الدولة والمبالغ المستحقة مقابل بيع أو إيجار أو تمليك الأموال العامة أو الانتفاع منها، وحصيلة ما تصدره الدولة من شهادات الاستثمار، فضلاً عن القروض المستحقة للدولة أو الجهة التي منحتها للعاملين بها أو للأفراد أو الجهات الخاصة أوالعامة.

وعمد المرسوم بقانون إلى تحديد المواعيد المحددة لاستحقاق الديون بموجب التشريعات النافذة في الدولة أو الاتفاقيات التي نتجت عنها، والخطوات الواجب اعتمادها في حال لم يتم تحديد تاريخ الاستحقاق.

وبموجب القانون سيتم إنشاء وحدة تنظيمية ضمن وزارة المالية، تضطلع بمهمة تحصيل الدين من المدين، والحلول قانوناً محل الجهة الدائنة في المطالبة والتنفيذ وتسوية تحصيل الدين أمام كافة الجهات الحكومية. وتشمل اختصاصات الوحدة الفصل في التظلمات المرفوعة من المدين، فضلاً عن أي اختصاصات أخرى تتعلق بالمطالبة والتنفيذ وتسوية وتحصيل الديون مما يتم تحديده من قبل مجلس الوزارة.

ونظم المرسوم بقانون إجراءات عمليات تحصيل ديون الجهات الحكومية الاتحادية، ابتداءً من مطالبة المدين المتخلف عن السداد في موعد الاستحقاق من قبل الجهة الدائن، ثم إحالة الملف إلى الوحدة التنظيمية عند عدم التزام المدين بالسداد، لكي تقوم الوحدة بالحلول محل الجهة الدائنة لتحصيل الديون وفق ما ينص عليه المرسوم بقانون أمام قاضي التنفيذ في المحكمة المختصة.

وتضمن المرسوم بقانون أحكاماً موضوعية وإجرائية ومواعيد مفصلة تتعلق بكيفية تنفيذ السندات التنفيذية المنبثقة عن تحصيل ديون الحكومة الاتحادية، كما منح إمكانية اتخاذ إجراءات احترازية، إلى جانب أحكام تتعلق بالتنفيذ على أموال المدين الموجودة لدى الغير والمسؤولية عن تلك الأموال، وإجراءات المطالبة باسترداد الأموال المحجوزة من خلال دعوى استرداد.

ونص المرسوم بقانون على إجراءات التنفيذ على أموال المدين من العقارات إذا تمت من خلال البيع بالمزاد العلني، كما أتاح آلية تسمح للمدين بتقديم طلب مسبب إلى الوحدة التنظيمية لإعادة النظر في قرار استحقاق الدين أو تسويته. ولمزيد من المعلومات حول القانون يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة المالية www.mof.gov.ae.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2018، في شأن الأملاك العقارية للحكومة الاتحادية، والذي تسري أحكامه على جميع أملاك الاتحاد داخل الدولة وخارجها شاملة العقارات، بما فيها الأراضي الفضاء المسجلة باسم الحكومة أو إحدى الجهات الحكومية الاتحادية والمخصصة للمنفعة العامة أو أي حق عيني على العقارات، ما لم يتعارض مع اتفاقيات ثنائية أو دولية نافذة في الدولة.

ويستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون؛ العقارات الموقوفة، والتي يعهد نظارتها إلى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أو إلى أي جهة حكومية اتحادية أخرى، وأي جهة اتحادية أو أملاك للاتحاد يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية على سعي القيادة الرشيدة إلى تعزيز البنية القانونية والارتقاء بالنظم التشريعية للدولة، حيث يساهم هذا المرسوم بقانون في وضع إطار قانوني وأحكام واضحة تعمل على تنظيم الأملاك الخاصة بالحكومة الاتحادية من عقارات و/أو أي حق على هذه العقارات.

وقال سموه: “تلتزم وزارة المالية بدورها في ضمان أملاك الاتحاد والمحافظة عليها، وخاصة أن القانون قد نص على عدم جواز قيام أي جهة حكومية اتحادية بالتصرف في أي من أملاك الاتحاد إلا بموافقة وزارة المالية، وما لم يصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء، حيث تختص وزارة المالية بتحديد الجهات الحكومية المنتفعة بأي من أملاك الاتحاد، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له.”

وحدد المرسوم بقانون؛ أملاك الاتحاد بالعقارات والأراضي الفضاء الممنوحة من إحدى الإمارات إلى الحكومة أو أي جهة حكومية اتحادية، والأملاك المملوكة من الحكومة أو أي من الجهات الحكومية الاتحادية، فضلاً عن الأملاك الممنوحة أو التي يتم التنازل عنها من أي شخص طبيعي أو اعتباري لصالح الحكومة أو أي جهة حكومية اتحادية.

وبموجب هذا المرسوم بقانون؛ يشترط الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة المالية على طلب أحد الجهات الحكومية الاتحادية للإذن بتأجير العقارات التي تنتفع بها تلك الجهة، وذلك وفق سياسات وإجراءات تتعلق بتأجير المباني الحكومية التي يعتمدها مجلس الوزراء.

ونص المرسوم بقانون؛ على تقيد أملاك الاتحاد بإسم الحكومة في السجلات العقارية لدى الجهة المحلية المختصة أو الدولة الواقع فيها العقار، كما أشار إلى ضرورة احتفاظ وزارة المالية بسجل خاص لأملاك الاتحاد، باستثناء بعض الحالات الخاصة بالجهات الدبلوماسية للدولة في الخارج، والتي يجوز بها تسجيل مقار البعثات الدبلوماسية بإسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووفق أحكام القوانين النافذة في بلد المقر.

ولا يجوز بموجب هذا القانون، لغير الجهات الحكومية الاتحادية التصرف بأي من أملاك الاتحاد إلا بموافقة مجلس الوزراء، والذي أيضاً لديه سلطة ليقرر هدم أو إعادة بناء أو توسعة أو تغيير مواصفات أي أملاك تخص الاتحاد، أو التصرف فيها إلى الغير.

ووضح المرسوم بقانون؛ آليات التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية والإمارات فيما يتعلق بالأملاك التي تم منحها من أي من الامارات إلى ملكية الاتحاد، ووضع ضوابطاً لاسترداد تلك الأملاك. وحظر القانون تصرف أي شخص طبيعي أو اعتباري بأي جزء من أملاك الاتحاد إلا بمقتضى الأحكام المقررة في المرسوم بقانون، إذ نص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد على (100,00) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف ذلك.

ولمزيد من المعلومات حول القانون يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة المالية www.mof.gov.ae.

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