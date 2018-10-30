طاقمنا المونديالي يُدير “كلاسيكو السودان”
كلفت لجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم طاقمنا الدولي المونديالي بقيادة محمد عبدالله حسن لإدارة مباراة “كلاسيكو السودان” التي ستجمع قطبي الكرة السودانية المريخ والهلال يوم الجمعة الموافق 2 نوفمبر 2018 باستاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي .
ويضم الطاقم محمد عبدالله حسن ( ساحة ) محمد أحمد يوسف ( مساعد أول ) حسن المهري ( مساعد ثان ) أحمد عيسى درويش ( حكماً رابعاً ) سلطان محمد صالح ( حكم فيديو أول ) صقر حمدان الزعابي ( حكم فيديو ثان ) .
الجدير بالذكر أن مباراة “كلاسيكو السودان” تقام برعاية وتوجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين ، وبالتزامن مع عام زايد 2018، حيث تأتي المبادرة التاريخية إيمانًا بالعلاقات المتميزة التي تربط الامارات بالسودان منذ قيام الاتحاد ، ويشرف على تنظيمها اتحاد الإمارات لكرة القدم ومجلس أبوظبي الرياضي بالتنسيق مع الاتحاد السوداني لكرة القدم .