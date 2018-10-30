1.5 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 17 مليون في “وادي الصفا”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 1.5 مليار درهم وكانت أبرزها رهون بقيمة 1.3 مليار درهم من خلال 46 إجراء.

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 112 مبايعة بقيمة 200 مليون درهم، منها 16 مبايعة للأراضى بقيمة 90 مليون درهم و 96 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 100 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم فى منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم فى منطقة ند الحمر تليها مبايعة بقيمة 8 مليون درهم فى منطقة وادي الصفا 3.

و قد تصدرت منطقة وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الاولى بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم وثالثة فى الحبية الثالثة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 4 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 4 مليون درهم بمنطقة ند الشبا الاولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة مرسى دبي و أخيرا مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة برج خليفة.

و قد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الاولى بتسجيلها11 مبايعة بقيمة 5 مليون درهم وثالثة فى مرسى دبي بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.3 مليار درهم منها 20 رهونات أراضى بقيمة 1.2 مليار درهم و 26 رهونات فلل وشقق بقيمة 100 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 1.1 مليار درهم وأخرى فى منطقة النهده الاولى بقيمة 40 مليون درهم.

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