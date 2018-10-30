مؤتمر سولاري الأول : لاعبو ريال مدريد يتألمون ويريدون تغيير الوضع

ويمر ريال مدريد بوضع كارثي بعد زلزال الخسارة من برشلونة في كامب نو، ليرحل المدرب جوليان لوبيتيجي ويحل سولاري بدلا منه بشكل مؤقت.

وقال سولاري قبل مواجهة مليلية غدا الأربعاء في كأس الملك: “الفريق محبط ولكن لدينا مجموعة من الأبطال الذين يتألمون والوضع ليس سهلا، واللاعبون يريدون تبديل الأمور”.

وأكمل “أمتلك مجموعة من الأبطال، مجموعة من المقاتلين وأرى أنهم يريدون تغيير الأوضاع”.

واستدرك “هدفي الأول مع الفريق هو الفوز غدا، يجب أن نذهب للعب بشجاعة وعلينا أن نفوز بهذه المجموعة من الأبطال”.

ورفض سولاري مقارنة موقفه بزين الدين زيدان الذي تولى المهمة خلفا لرفائيل بينيتث بعد خسارة الكلاسيكو، ليتوج مع ريال مدريد بثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا.

وعن ذلك، قال: “اتركوا زيدان وحده في سلام، زيدان لا يُضاهى في عظمته ولا يمكن مقارنته بأحد”.

ثم أضاف “العمل في ريال مدريد فرصة عظيمة لا تتكرر، المهم هو أن تفكر في اليوم فقط وهذا ليس فقط للمدرب ولكن أيضا للاعبين”.

ورفض الكشف عن حقيقة اتصاله بلوبيتيجي بعد رحيله وقال: “الحديث مع لوبيتيجي أمر خاص بنا فقط”.

واختتم سولاري المؤتمر بالحديث عن لاعبه الشاب فينسيوس جونيور، موضحا “هو لاعب مثله مثل باقي زملائه صغير في السن ويمتلك موهبة كبيرة، وسيكون متاحا لكل مباراة مثل جميع اللاعبين”.