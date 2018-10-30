آبل تكشف عن جهاز Mac Mini بتحديثات جديدة

كشفت أبل اليوم في مؤتمرها عن جهاز Mac Mini بتحديثات جديدة؛ ببدن من الألمونيوم الذي يمكن إعادة تصنيعه بنسبة 100%، وقاعدة بلاستيكية يمكن إعادة تصنيعه بنسبة 60%، ويملك Mac الجديد معالج انتل رباعي النواة من الجيل الثامن ليحل محل معالج النسخة السابقة التي اطلقت منذ 4 سنوات بمعالج انتل Core i5 ثنائي النواة؛ ويتميز معالج النسخة المحدثة بإمكانية الترقية لـ Core i7 سداسي النواة.

بينما الذاكرة العشوائية يمكن ترقيتها لـ64 جيجابايت في الوقت الذي كان يتمتع السابق بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت ويمكن ترقيتها لـ 32 جيجا بايت أما بالنسبة للمساحة التخزينية SSD بسعة 2 تيرا بايت ويحتوي على منفذي USB و4 منافذ USB C بالإضافة لمنفذ Ethernet يدعم سرعة 10 جيجا بايت.

فيما ستكون النسخة الرئيسية من الجهاز بمعالج انتل Core i3 وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت ويتمتع بمساحة تخزينية SDD بسعة 128 جيجا بايت؛ بحيث سيكون متاح للطلب من اليوم وسيتوفر في السوق في السابع من 7 ديسمبر ويبدأ بسعر 799$.

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