دراسة : فقدان القدرة على الاتصال يجعلنا ضعفاء

عاش كثير من المستخدمين سيناريوهات مخيفة عندما تعطّلت هواتفهم المحمولة أو أجهزتهم اللوحية أثناء السفر، أو نفدت بطاريتها، أو عند فقدوا القدرة على الاتصال. وقد وجدت دراسة بحثية أجرتها شركة كاسبرسكي لاب، أن الأجهزة المحمولة المتصلة أصبحت ضرورية خلال العطلات. وأظهرت الدراسة أن المستخدمين في دولة الإمارات يعتمدون على أجهزتهم المحمولة أثناء السفر لالتقاط الصور (بنسبة 53%)، أو العثور على طريقهم بين مكانين (45%)، أو طلب المساعدة إذا لزم الأمر (49%). ووجدت الدراسة في الواقع، أن كثيراً من الناس يعتمدون على أجهزتهم فلا يستطيع 39% منهم أن يتخيلوا السفر إلى أي مكان من دونها.

وقد وجدت دراسة كاسبرسكي لاب أن المستخدمين يعتمدون على البقاء على اتصال أثناء سفرهم، ما يعني أنه عندما تتعطل أجهزتهم أو تفقد القدرة على الاتصال، فإنهم سرعان ما يصبحون ضعفاء أو عُرضة للمخاطر. وأظهرت الدراسة أن هذه ظاهرة شائعة، إذ إن ما يقرب من واحد من كل أربعة مستخدمين (23%) في دولة الإمارات واجهوا مشاكل أثناء السفر نتيجة فقدان الاتصال.

وتتراوح الروايات التي أوردها المشاركون في الدراسة بين من لم يستطيعوا العثور على مكان للإقامة، أو فوّتوا مكالمة تتعلق بتغيير موعد رحلة الطيران، أو انتهى بهم المطاف إلى الإصابة بتسمم غذائي بعد عجزهم عن البحث عن معلومات على الإنترنت حول الأماكن المناسبة لتناول الطعام.

وقال أحد الذين استطلعت الدراسة آراءهم إنه علق في الصحراء عندما انطفأ هاتفه الذكي، وهو وضع مقلق كان بالإمكان التعامل معه بسهولة في وجود هاتف يعمل. لكنه ترك في خطر من دون هاتف ذكي.

ومع أن التيه في الصحراء يُعدّ مثالاً قاسياً ومتطرفاً، فإن فقدان الاتصال أمر مقلق للكثيرين؛ إذ يتفق معظم المستخدمين في دولة الإمارات (82%) على أنهم سيشعرون بالتوتر إذا تاهوا في مكان مجهول، وأن 33% منهم يخشون أن يحدث معهم شيء من هذا القبيل.

وقال دميتري أليشين، نائب الرئيس لتسويق المنتجات لدى كاسبرسكي لاب، إن هذا الحادث وغيره كان من الممكن تجنبه إذا اهتم المستخدمون أكثر بأجهزتهم المتصلة، وأضاف: “اعتمادنا على البقاء متصلين ليس بالأمر المذموم، إذ يساعدنا الاتصال الدائم على التنقل بيُسر أثناء السفر، والعثور على أفضل المطاعم والمقاهي وأماكن الإقامة، ولكن علينا الحرص على عدم التفريط بسلامتنا جرّاء فقدان الاتصال عندما نكون في مكان غير مألوف لنا”.

ويمكن لوجود حل أمني قادر على المساعدة في حالات مختلفة، أن يمنح المستخدمين راحة البال، ويطمئنهم إلى إمكانية تجنب الوقوع في المشاكل عندما يكونون بعيدين عن منازلهم. وقد يجد المسافرون المزايا التالية التي يتيحها الحلّ Kaspersky Total Security مفيدة على وجه الخصوص:

· الحماية من السرقة – تساعد هذه الميزة المستخدمين على تجنب الوقوع في المشاكل إذا تعرّضت أجهزتهم للسرقة أو الفقدان في مكان مجهول. ويمكن لهذه الميزة قفل الجهاز المفقود وتحديد موقعه، وتشغيل جهاز التنبيه الخاص بهذا الجهاز، وحتى التقاط صورة لسارقه.

· اتصال آمن – يساعد في الحفاظ على سلامة المستخدمين وحمايتهم، حتى إذا كانوا متصلين بالإنترنت في منطقة غير مألوفة، ويستخدمون خدمة إنترنت لاسلكية غير مضمونة، إذ تنقل هذه الميزة البيانات عبر قناة مشفرة لضمان سلامة البيانات الشخصية.

اقرأ ايضا

التعليقات