الموافقة على مشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الرابع للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس في مقره بأبوظبي اليوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2018م، على مشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية بعد أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده.

وشدد المجلس على أهمية هذا القانون في ضمان الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، وتمكين وزارة الصحة وواقية المجتمع من جمع وتحليل وحفظ المعلومات الصحية على مستوى الدولة، وضمان أمن وسلامة البيانات والمعلومات الصحية، بما يعزز جهود الوزارة في وضع استراتيجيات وطنية لمعالجة الأمراض المزمنة والتوسع في خدمات الرعاية الصحية وتطوير الأنظمة والبرامج الصحية، وتعزيز جاذبية البيئة البحثية والعلمية الإماراتية للكوادر المواطنة للعمل في هذا المجال.

وأكد أن مشروع القانون يعد خطوة كبيرة داعمة للتخطيط والسياسات الصحية الوطنية، الهادفة إلى تطبيق نظام صحي يستند إلى أفضل المعايير العالمية وفق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الامارات 2021، لاسيما أن قطاع الصحة يعد من القطاعات الوطنية الرئيسية التي تستهدفها الاستراتيجية الوطنية للابتكار، كما يعد خطوة نوعية لتحفيز دور تقنية المعلومات والاتصالات في هذا المجال الحيوي.

حضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

وقالت معالي الدكتورة القبيسي في كلمة لها ” لقد تشرفنا جميعاً قبيل الجلسة بالمشاركة في مبادرة “حماة العلم” بحضور سعادة ضرار بالهول الفلاسي مدير عام مؤسسة وطني الإمارات، التي تطلق المبادرة للسنة السادسة على التوالي، ترسيخاً لثقافة وطنية بالغة الأهمية، وهي ثقافة احترام علم دولتنا، رمز هويتنا ووحدتنا وأصالة وعزة وطننا الغالي، والمؤكد ان هذه المبادرة التي تعمق الشعور بالمسؤولية تجاه علم الإمارات بين جميع أفراد المجتمع، مواطنين ومقيمين، تمثل جهداً وطنياً خالصاً لتعزيز ممارسة المواطنة الصالحة، فعَلمٌنا يستحق أن نكون جميعاً في خدمته وصونه وحمايته، حتى يظل عالياً مرفوعاً متألقاً كتألق الامارات، شامخاً كشموخ قيادتنا وشعبنا، حماة العلم، هم حماة الوطن، والحفاظ على علم الامارات جزءاً لا يتجزأ من الحفاظ على اسم الامارات ومكانتها وهيبتها بين الدول والأمم، فحب الأوطان يقاس بحجم الأفعال بل بقيمتها وتأثيرها ودلالاتها، والعلم له قدسية استثنائية، بما له من رمزية تاريخية عميقة تعكس عمق الولاء والانتماء للأوطان، فالعلم مكون يسكن وجدان جميع أبناء شعب الاتحاد،

وأكدت أن دولة الإمارات تمضي في رسالتها الحضارية، صانعة للأمل، ملهمة للآخرين، نموذجاً ريادياً تتطلع إليه الأجيال، عبر مسارات تنموية واعدة، تمثل رهان العالم المتقدم في القرن الحادي والعشرين، مضيفة أنه ومثلما شهد المجلس يوم الأحد الماضي، افتتاح دور الانعقاد الرابع في احتفالية وطنية ترسخ نهج الشورى، فقد احتفت دولتنا أمس بكتابة صفحة جديدة من قصة حضارتنا، وشاهد العالم كيف يصنع المستقبل بعقول إماراتية تخطط لقيادة العالم في علوم الفضاء، حيث تم إطلاق القمر الصناعي الإماراتي “خليفة سات” من مركز تانيغاشيما، الفضائي باليابان، في إنجاز تكنولوجي نوعي كبير يضاف إلى سجل إنجازات دولتنا في مسيرة تطورها وتقدمها في مجال الفضاء.

وقالت وما يزيدنا فخراً واعتزازا أن هذا القمر الصناعي صنع بأيد إماراتية، وبإشراف وكالة الإمارات للفضاء، ليؤكد كفاءة العنصر المواطن وتميزه، وقدرته على تحمل مسؤولية تجسيد حلم الامارات وشعبها في الالتحاق بركب الريادة العالمية في صناعة الفضاء، التي لم تعد رفاهاً علمياً أو تقنياً بل باتت أحد مستلزمات ومتطلبات وضرورات التقدم في المجالات التنموية كافة، التعليم والصحة والموارد الطبيعية والبيئة والتغيرات المناخية ومورد المياه والزراعة والاتصالات والتخطيط العمراني، وغيرها.

وأكدت أن هذا الإنجاز هو ثمرة رؤية استشرافية واعية لقيادتنا الرشيدة، التي تستعد منذ سنوات مضت لمرحلة ما بعد النفط، عبر بناء اقتصاد المعرفة والانخراط بقوة في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، كما يعد هذا الإنجاز حصاداً للاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي اطلقت عام 2014، والتي يعد الفضاء أحد أبرز قطاعاتها النوعية، ومستهدفاتها الرئيسية، من خلال السعي لاستكشاف الفضاء وتطوير التكنولوجيا في مجال الاتصالات والأقمار الصناعية بالإضافة للأبحاث الخاصة بنقل تكنولوجيا الفضاء للاستخدامات الأرضية وذلك من خلال المؤسسات المتخصصة في الدولة بهدف تطوير قطاع الفضاء كأحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني، اعتماداً على مسار واضح قائم على بناء المواهب والقدرات الوطنية في مجال الابتكار مع التركيز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وترسيخ ثقافة وطنية تشجع على الابتكار.

وقالت بهذه المناسبة، يشرفني أن اتقدم، باسم المجلس الوطني الاتحادي، بخالص التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، على هذا الإنجاز العلمي التقني المتميز لدولتنا، الذي يجسد أهداف رؤية الامارات 2021، وخارطة طريق المستقبل متمثلة في رؤية مئوية الامارات 2071.

ووجه سعادة حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي سؤالا إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول ” تدني نسب التوطين وزيادة الاستقالات في مجموعة بريد الامارات ” ينص على ما يلي:” توفر مجموعة بريد الإمارات فرص وظيفية للمواطنين نظرا لطبيعة عملها ولسهولة تدريب الموظفين المواطنين بمختلف التخصصات المطلوبة فيها. فما هي أسباب تدني نسب التوطين وزيادة الاستقالات في مجموعة بريد الامارات.

وأكد سعادة محمد سلطان القاضي رئيس مجلس الإدارة – مجموعة بريد الإمارات في رد كتابي، أنه لا توجد زيادة في الاستقالات وهي ضمن النسب الطبيعية لديها، ومعظم الاستقالات التي يتم تقديمها تتمحور في فئة خدمة المتعاملين التي تشكل النسب الأكبر بحكم الانتشار الجغرافي على مستوى الدولة، وذلك لأسباب متعددة، مضيفا أن المجموعة عملت على تقديم حزمة من المزايا الإضافية للمواطنين كبدل تذاكر ا لسفر وبدل تعليم أبناء والتأمين الصحي والمكافأة السنوية ” البونص”.

وأشار إلى أن المجموعة حصلت على المركز الرابع في المؤشر الخاص بنسبة المتدربين من إجمالي الموظفين طبقا للتقرير الصادر عن وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بشأن نتائج مجموعة بريد الإمارات لمؤشرات الممكنات الحكومية-تقرير عام 2017م.

وأضاف أن مجموعة بريد الإمارات دأبت بالمشاركة في عدد من معارض التوظيف لرفع مستوى التوطين في جميع الفئات الوظيفية لديها خصوصا في وظائف خدمة المتعاملين التي تشكل الواجهة الأمامية للمجموعة، وقد خصت هذه الفئة من الوظائف بالعديد من المزايا والحوافز لجذب واستقطاب العمالة المواطنة إليها.

وعقب سعادة الرحومي قائلا أكتفي بالرد الكتابي ولدي عددا من الملاحظات، وفي البداية أبارك للدولة وقيادتها وشعبها إطلاق القمر الصناعي خليفة سات، مشيرا أنه ومنذ عشرات السنين نشاهد الكثير من المواطنين يعملون في مجموعة بريد الإمارات وهناك معلومات موثقة من جهات رسمية خاصة بموضوع التوطين، أنه اصبح منذ سنوات في تراجع.

وأشار إلى أن نسب التوطين في عامي 2015م و2016 وفق تقرير ديوان المحاسبة كانت 635 مواطنا بقي نفس الرقم في هذين العامين، وعدد الوظائف القابلة للتوطين تجاوزت 791 وظيفة لغير المواطنين، وهذه فرص وظيفية ضائعة على المواطنين، وفي عام 2017م لدينا رقمين بشأن عدد الموظفين الذي بلغ 615 مواطنا، مضيفا أنه ومن خلال بيانات التقرير فإن عدد الموظفين 2414 موظفا.

وتساءل لماذا تمت زيادة غير المواطنين ونقص عدد المواطنين الأمر الذي يعني تراجع نسبة التوطين، مضيفا أن نسب التوطين في تراجع إلى اخر سنتين، مضيفا أن الرد الكتابي يقول ان نسبة التوطين لغاية شهر أكتوبر 45 بالمائة هذا مخالف للتوطين وتوجهات الدولة.

وتساءل كيف سنصل إلى التوطين المنشود في ظل عدم وجود رضى وظيفي والنسب في تراجع، مضيفا ان هناك خريجون لديهم شهادات عليا وليس لديهم عمل، مؤكدا أن هذه مؤسسات مطلوب منها التوطين لديها وظائف قابلة للتوطين، مشيرا أن النسب يجب ان تكون واضحة والاعداد منذ عام 2015 تشهد زيادة في عدد الأجانب، ونحن بحاجة إلى بحث كافة النقاط المتعلقة بهذه المؤسسة.

وقال هذا الموضوع وحسب طلب عدد من الأعضاء أن يكون موضوعا عاما يطرح للنقاش لتناول كافة النقاط والوصول الى توصيات تشمل كافة الطلبات والملاحظات، مطالبا المجلس بالموافقة على تشكيل لجنة مؤقتة لتبني هذا الموضوع.

وقالت معالي رئيسة المجلس لقد تقدم ستة أعضاء بطلب تبني موضوع عام بعنوان “سياسة مجموعة بريد الإمارات وشركاتها التابعة لها”، وهذا يحتاج إلى تطبيق الإجراءات المتبعة في تبني ومناقشة الموضوعات العامة، مؤكدة أنه من حق الأعضاء تبني أي موضوع وتشكيل لجنة مؤقتة.

وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية، الذي أشار إلى أن المجلس قد أحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/04/2018م إلى اللجنة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ولهذا الغرض عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات.

وحسب مشروع القانون تنشئ وزارة الصحة ووقاية المجتمع المنظومـة المركـزية بالتنسيق مع الجهة الصحية والجهات المعنية لحفظ وتبادل وتجميع البيـانات والمعلــومات الصحية، ويحدد بقرار من معالي وزير الصحة ووقاية بالتنسيق مع الجهة الصحية الجهة المخول لها نشر وتوزيع الأدلة المهنية الإرشادية عن طريق المنظومة المركزية.

وتسري أحكام هذا القانون على جميع أساليب واستخدامات تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية في الدولة بما فيها المناطق الحرة.

ووفق مشروع القانون لا يجوز تخزين أو معالجة أو توليد أو نقل البيانات والمعلومات الصحية خارج الدولة والمتعلقة بالخدمات الصحية المقدمة داخل الدولة، باستثناء الحالات التي يصدر بها قرار من الجهة الصحية بالتنسيق مع الوزارة.

وحسب مشروع القانون تضع الجهة الصحية الأسس والمعايير والضوابط اللازمة للأنظمة الإلكترونية للبيانات والمعلومات الصحية الخاصة بها، كطرق تشغيلها وكيفية تبادل البيانات والمعلومات وحمايتهما والدخول إليهما ونسخهما والتغييرات التي تطرأ عليهما وإجراء التدقيق والاستخدامات السليمة والآمنة لهما، كما لا يجوز لأي شخص استخدام المنظومة المركزية مالم يصرح له بذلك من قبل الجهة الصحية أو الجهة المعنية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

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