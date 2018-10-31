خلاف بين محامي مواطن وفنانة خليجية ينتهي بهما في المحكمة

شهدت محكمة الجنح في دبي دعوى قضائية بين فنانة من جنسية خليجية ومحامٍ إماراتي، بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمحتويات مرئية تظهر تراشق الطرفين بالانتقادات.

وبدأت المشكلة بعد أن نشرت الفنانة المقيمة في دبي فيديوهات تظهر فيها وهي ترقص مع فنان عالمي يدعى «تايغا»، الأمر الذي وجده المحامي مستفزاً وخادشاً للحياء في مجتمع محلي ومحافظ، لا سيما أن الفنانة تنسب جنسيتها في كل ظهور إعلامي إلى دولة عربية أو خليجية مختلفة.

وقال المستشار محمد نجيب من مكتب المحاماة المتكفل بالدفاع عن الفنانة (م. ح) أن الأخيرة رفعت دعوى قضائية ضد المحامي لأنه قذف وسب الفنانة بأن علق عليها عبر سنابشات بألفاظ غير أخلاقية وتضر بسمعتها، في حين أن المحامي (الطرف الآخر في القضية) اتهم بدوره في دعواه الفنانة بأنها نشرت فيديوهات مخلة بالآداب.

واتهم المحامي الفنانة أيضاً بأنها قذفته وسبته . عبر تطبيقات سنابشات وإنستغرام، ووصفته بـألفاظ مسيئة وأنه «حاول التقرب منها ولكنها صدته فبدأ بتأليف القصص».

فيما قررت محكمة الجنح تأجيل النظر في القضية حتى 17 ديسمبر المقبل لطلب دفاع المحامي بأن يعرض الفيديوهات في قاعة المحكمة على الملأ.

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