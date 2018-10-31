“روضة الشامسي” أول طبيبة شرعية عسكرية تنال الدكتوراه في الدولة

هنأ اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، النقيب خبير الدكتورة روضة حسن مصبح الشامسي، رئيس قسم الفحوصات الجنائية الخاصة بإدارة الطب الشرعي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، لنيلها الدكتوراه في مجال الطب الشرعي من جامعة سنترال لانكشاير في بريطانيا، وبذلك تكون أول طبيبة شرعية عسكرية في الدولة تحصل على شهادة الدكتوراه في الطب الشرعي.

واستمع اللواء المري من النقيب الدكتور روضة الشامسي لشرح عن رسالة الدكتوراه، حيث توصلت إلى طريقة مبتكرة في تشريح العنق، في حالات وفيات الانتحار المشتبهة تتيح للطبيب الشرعي التفرقة بين حالات القتل والانتحار، وذلك من خلال كشف الإصابات الدقيقة المشتبهة المتخلفة عن الضغط الشديد الخارجي على منطقة العنق في زمن قياسي.

وتوصلت الدكتورة روضة الشامسي لهذه الطريقة التشريحية المبتكرة بعد دراسة ومقارنة ومناقشة أسلوب التشريح المتبع في أكثر من بلد، بعد السفر إليها لعمل دراسة المقارنة هذه مع خبراء وأطباء الطب الشرعي، وهذه الطريقة معتمدة حالياً من جامعة سنترال لانكشاير، ومدرجة ضمن البحوث المعتمدة في المكتبة الإلكترونية للجامعة وتعكف النقيب الدكتور روضة الشامسي على الحصول على حقوق الملكية الفكرية لطريقة التشريح هذه ليتم نشرها في أوراق علمية جنائية .

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