تطبيق Gmail على iOS يتيح استعراض الرسائل من عدة حسابات معًا

أعلنت شركة قوقل اليوم عن تحديث جديد لتطبيق Gmail لنسخة iOS يُمَكن المستخدم من متابعة الرسائل الواردة من جميع حساباته المختلفة في نفس صندوق البريد الوارد عبر التطبيق لتسلك بذلك الشركة نفس المسار الذي اتبعته في إصدار التطبيق الخاص بنسخة الأندرويد.

فيما ستظهر الخاصية الجديدة عند الذهاب للقائمة المنسدلة الموجودة في الجانب الأيسر تحت مسمى”جميع الرسائل الواردة” أو “All inboxes” بالإنجليزية؛ حيث ستظهر في هذا الركن جميع رسائل المستخدم في مكان واحد دون أن يتم تشارك أي منها بين الحسابات حسب ما وضحت الشركة، والتي توفر الوقت على المستخدم على عكس ما كان عليه الوضع في الماضي.

حيث أن هذه الخاصية كانت متاحة في الماضي للتطبيق لكن بطريقة مغايرة للتحديث الجديد؛ فسابقاً كان المستخدم يستطيع استعراض حساباته المختلفة عبر الولوج والتنقل بينها عن طريق النقر على الأيقونة الموجودة على الجانب الأيسر العلوي للتطبيق، وستكون الخاصية متوفرة لجميع مستخدمي Gmail بما فيها حزمة G Suit في غضون 15 يوم القادمة.

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