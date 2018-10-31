وزارة الصحة تحذّر من استعمال وسيلة طبية لتحسين النظر وتشغيلة دوائية لضغط الدم

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً لممارسي الرعاية الصحية للتحذير من استعمال وسيلة طبية لتحسين النظر وتحذّر من تشغيلة دوائية لمنتج غير مسجل لعلاج ارتفاع ضغط الدم علماً بأن هذه المنتجات غير مسجلة في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، ولكن حرصاً على سلامة المرضى ارتأت الوزارة ضرورة تحذير المرضى ومقدمي الرعاية الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجدت أي من هذه المنتجات لديهم.

وقالت الدكتورة رقية البستكي مدير إدارة الدواء في الوزارة أن التعميم الذي صدر عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، جاء بناء على التحذير الصادر من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حول الوسيلة الطبية “رين دروب نير فيجن” والتي تزرع في العين بعملية جراحية لتحسين الرؤية وكبديل للنظارات والعدسات اللاصقة، وذلك لأن الأشخاص الذين يخضعون لعملية زرع الجهاز معرضون لخطر الإصابة بتضخم القرنية، والذي يمكن أن يؤثر على الرؤية الواضحة ويسبب ضباب الرؤية.

وبناء عليه أوصت الوزارة جميع ممارسي الرعاية الصحية بأخذ الإحتياطات التالية إن توفر الجهاز لديهم؛ وعدم زرع الجهاز، والإتصال بالشركة المنتجة حول لإعادة أي منتج غير مستخدم، ومراقبة المرضى الذين تم زرع الجهاز لهم واتخاذ العلاجات اللازمة.

وفي سياق آخر أشارت د. رقية إلى ورود تحذير للوزارة من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون بخصوص سحب تشغيلة واحدة من المستحضر الطبي “أمبولي أقراص 100” والذي يعالج ارتفاع ضغط الدم، وذلك بناء على تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية وذلك بسبب مشكلة في الجودة، حيث تمثلت مشكلة الجودة في وجود شوائب داخل الأمبول.

وفي حالة حدوث أية آثار جانبية ناجمة عن استخدام أي منتج أو وسيلة طبية، يرجى التواصل مع الوزارة على الأرقام هاتف: 2301448 -04 أو فاكس2301947 -04 أو البريد الالكتروني: pv @moh.gov.ae كما يمكن الاطلاع على التعاميم الصادرة على الموقع الإلكتروني للوزارة في بوابة البيانات المفتوحة .

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