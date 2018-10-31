دراسة: “نوم القيلولة” يساعد على تقوية ذاكرة الطفل

توصلت دراسة أمريكية حديثة إلى أن نوم القيلولة بمعدل 90 دقيقة، يساعد على تنمية ذاكرة الأطفال، وتذكر الكلمات بشكل أفضل.

وقام باحثون من “جامعة أريزونا” بمتابعة 24 طفلاً بمتوسط عمر سنتين، وقاموا بتعليمهم كلمات بسيطة قبل أخذ القيلولة، ووجدوا أنهم تمكنوا من تذكرها بشكل أفضل بعد أربع ساعات.

وأرجع الباحثون السبب في ذلك إلى أن نوم القيلولة يساعد الدماغ على دمج الذكريات واستيعاب اللغة.

وقسم الباحثون الأطفال الذين تعلموا مجموعة من الكلمات في المنزل إلى مجموعتين، حصلت فيها المجموعة الأولى على غفوة بعد وقت قصير من التعلم، فيما بقي أطفال المجموعة الثانية مستيقظين.

وكانت النتيجة أن الذين حصلوا على القيلولة تذكروا الكلمات الجديدة خلال 4 ساعات.

ولم تنطبق هذه الدراسة على الأطفال المصابين بمتلازمة داون، حيث يمكن أن تكون لأدمغتهم اختلافات في مركز الذاكرة المعروف باسم قرن آمون.

وقالت الدكتورة غوفريدينا سبانيتش، المعدة الرئيسة للدراسة: “كنا حريصين جدا على عدم حرمان الأطفال من النوم، لذا فقد تم إجراء حالة الاستيقاظ في الفترة التي لم يكن يحصل فيها الطفل على غفوة في العادة”.

وأضافت سبانيتش: “إذا تمكنا أن نظهر أن الأطفال يتعلمون بشكل مختلف عند الحصول على قيلولة، فإن ذلك يدل على مدى أهمية النوم الصحي”.

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