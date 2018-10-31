شاهد بالفيديو | كيف تصرف شاب بعد سقوطه من قاربه وسط السيول ؟
بواسطة آراء الإخبارية / بتاريخ 2018-10-31 في 8:28 م /
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