570 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 12 مليون في “حدائق محمد بن راشد”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 570 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 203 مبايعة بقيمة 335 مليون درهم، منها 46 مبايعة للأراضى بقيمة 121 مليون درهم و 157 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 214 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 12 مليون درهم فى منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم فى منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 7 مليون درهم فى منطقة المركاض.

و قد تصدرت منطقة اليفره 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وثالثة فى الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 6 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 9 مليون درهم فى منطقة نخلة جميرا و أخيرا مبايعة بقيمة 7 مليون درهم فى منطقة المركاض.

و قد تصدرت منطقة ورسان الاولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها14 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم وثالثة فى برج خليفة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 235 مليون درهم منها 25 رهونات أراضى بقيمة 165 مليون درهم و 50 رهونات فلل وشقق بقيمة 70 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة النهده الثانيه بقيمة 58 مليون درهم وأخرى فى منطقة مرسى دبي بقيمة 24 مليون درهم.

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