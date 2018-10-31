دبي: إيداع آسيوي في مصحة نفسية بسبب “مسدس بلاستيكي”

بواسطة / بتاريخ 2018-10-31 في 8:24 م /
sabq2-600x55313

قضت محكمة الجنايات في دبي اليوم الأربعاء، بإيداع رجل آسيوي في مصحة نفسية مختصة بسبب لعبه بمسدس بلاستيكي بطريقة خطرة في الطرق العامة .

وتعود تفاصيل قصة الرجل وفقاً لتحقيقات النيابة العامة في دبي إلى استخدامه المسدس اللعبة في تهديد سائقي حافلات عامة في دبي بالقتل حال لم يلتزموا بالسرعة المقررة في الشارع العام.

ووفقاً للنيابة العامة فإن الرجل قام أكثر من مرة بالتوجه نحو سائقي حافلات تابعة لإحدى الدوائر الحكومية ثم طرق زجاج حافلاتهم وهددهم بالقتل في حال القيادة بسرعة رافعاً ملابسه وكاشفاً عن المسدس البلاستيكي ما دفع السائقين لتقديم بلاغ ضده

اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

الاخبار العاجلة عبر الوتس اب
النشرة الاخبارية عبر الوتس اب
تحذيرات الشرطة على هاتفك مباشرة

التعليقات

التعليقات مغلقة.

--