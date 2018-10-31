الشؤون الإسلامية تطلق مبادرة جديدة للارتقاء بخطبة الجمعة

ضمن خططها ومبادراتها الابتكارية ، أطلقت الهيئة العامـة للشؤون الإسلامية والأوقاف مبادرة (رموز توضيحية على نموذج خطبة الجمعة ) وهي مبادرة ابتكارية تهدف إلى الارتقاء بمستوى أداء الخطباء، من خلال وضع رموز وألوان خاصـة لكل أسلوب خطابي، مع مفتاح توضيحـي لكل رمز ولون ، يساعد الخطباء على ايصال خطبة الجمعة إلى الجمهور بطريقة صحيح سهلة الفهم وواضح المعاني والألفاظ .

وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي ، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف حرص الهيئة على الارتقاء برسالتها من خلال وضع الخطط التطويرية وإطلاق المبادرات النوعية المبتكرة التي تعزز من رؤيتها وتواكب احتياجات المجتمع ، مثمنا الدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من قيادتنا الرشيدة والذي مكن الهيئة من أداء دورها.

وقال الكعبي إن الهيئة تفرد اهتماما كبيرا بخطبة الجمعة باعتبارها وسيلة فاعلة تساهم في توعية المجتمع وتثقيفه وملامسة قضاياه الدينية والاجتماعية فكان لابد لها أن تواكب الأحداث وتلبي احتياجاته وتطلعاته، ولذا فإنها تخضع للتطوير من إدارة خطبة الجمعـة التي تقوم بإعداد الخطبة الموحدة وفق منهج علمي رصين، يراعي اختيار العناوين ومقترحات الجمهور الواردة من قنوات الاتِّصال المختلفةِ، ومخرجات كلٍّ من المركز الرسميِّ للإفتاء، وإدارة الوعظ، ومُتطلَّبات الشُّركاء الاستـراتيجيِّين.

وأشار الكعبي إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار التفاعل مع الخطباء ورصد احتياجاتهم في مجال مهارات الإلقاء وفنون الخطابـة ، وقد تم إطلاقها بعد دراسات مستفيضة وجلسات العصف الذهني التي أجرتها إدارة خطبة الجمعـة، ويتم تطبيق هذه الرموز على الخطبة الموحدة أسبوعيًا، ضمن مواد اللقاءات الأسبوعية التي يجتمع فيها المدرب بزملائـه الخطباء المتدربين لمراجعـة خطبة الجمعة وتحضيرهـا.

وقد تم توضيح فكرة المبادرة للخطباء عن طريق المدربين في اللقاءات الأسبوعية التي تهدف من ورائها الهيئة إلى استدامـة تطوير أداء الخطباء، والتحضير المتميز للخطبة الموحدة، ومتابعـة أداء الخطباء وتقييمهم بصفة دورية والوقوف على نقاط القوة وتعزيزها، وعلى نقاط الضعف ومعالجتها، ولقد لاقت المبادرة استحسان الخطباء وثناءهم وعبروا عن استفادتهم الكبيرة منها .

والجدير ذكره أن الهيئة تنظم دورات تدريبية على مدار العام للخطباء لتأهيلهم وصقل مهاراتهم للارتقاء بأدائهم، إيمانا منها بأن الخطيب هو أحد أهم مقومات نجاح خطبة الجمعة، فالخطيب المتمكن يجعل الناس أكثر حرصا على متابعة الخطبة وتحقيق الاستفادة منها وأكثر تلهفا وتشوقا لسماعها.

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