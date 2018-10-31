حافلات خاصة لنقل الراغبين بمشاهدة فعاليات “حصن الاتحاد 4” في الفجيرة

بواسطة / بتاريخ 2018-10-31 في 8:23 م /
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نوهت القيادة العامة لشرطة الفجيرة الجمهور، بأنه سيتم توفير حافلات خاصة لنقل الراغبين لمشاهدة فعاليات العرض العسكري “حصن الاتحاد 4” الذي تنفذه القيادة العامة للقوات المسلحة الجمعة المقبل، على كورنيش الفجيرة بعد الصلاة ولغاية الساعة 2:30 ظهراً.

وأشارت الشرطة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، اليوم الأربعاء، إلى أن “الحافلات ستكون متواجدة في 5 مناطق مختلفة وهي: كورنيش المظلات، وجانب فندق الهلتون، ومقابل النادي البحري، وساحة الاحتفالات (مضب)، ومقابل سوق السجاد الشعبي”، لافتة إلى أن “سوف يتم تحريك الحافلات مباشرة عقب الانتهاء من العرض العسكري مباشرة”.

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