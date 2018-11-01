أصحاب المقاهي مسؤولون عن صحة أجنة الأمهات المدخنات

إذا توفيت امرأة حامل نتيجة تدخين الشيشة في مقهى، فإن المسؤولية تقع على صاحب المقهى، لأنه سمح لها بالدخول وتدخين الشيشة فيه ، كما أنه يعتبر شريكاً في الجريمة، إذا تعرض جنينها للوفاة نتيجة التسمم ، أمّا صحياً، فإن توجه نساء حوامل واصطحاب أمهات أطفالاً رُضعاً إلى مقاهي الشيشة، وسط أجواء مملوءة بأمراض خطرة، مثل الدرن والتهاب الشعب الهوائية، يهدّد صحة الجنين، أو الطفل الوليد، ويعرض الأم للإصابة بأمراض الدم، أو بالتهاب قناة التنفس، نتيجة انتقال العدوى إليها خلال تدخينها من شيشة يستخدمها أكثر من زبون في المقهى يومياً.

وقد انتشر في الأونة الأخيرة تردّد نساء حوامل وأمهات برفقة أطفالهن على المقاهي، حيث يقضين أكثر من ساعتين في التدخين، وسط سحابة من الدخان الكثيف، غير عابئات بما قد يتعرضن له أو أطفالهن من أمراض، نتيجة استنشاق الدخان.

وقال المحامي الدكتور رائد العولقي، إن على صاحب المقهى والعاملين فيه منع دخول النساء الحوامل والأطفال دون 18 سنة إلى المقاهي، لأنهم يتحملون مسؤولية تطبيق القانون داخل منشأتهم، إذ يمكن للجهات المعنية اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم وفرض عقوبات عليهم، إذا تبين أنهم خالفوا القانون والإجراءات المتبعة .

وأضاف «لو أن المرأة الحامل دخنت الشيشة داخل المقهى وأصيبت بتسمم في الحمل، وتوفيت، أو توفي جنينها، نتيجة تعاطي الشيشة، فإن صاحب المقهى سيكون مسؤولاً عن وفاتها، لأنه سمح لها بدخول المقهى بشكل مخالف للقانون، وهو يعتبر شريكاً في ارتكاب الجريمة المتعلقة بوفاة الجنين».

ولفت العولقي إلى أن «صاحب المقهى والعاملين فيه مسؤولون عن تطبيق القانون»، مضيفاً أن «التهاون في ذلك يضع المقهى تحت طائلة المسؤولية». / الإمارات اليوم .

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