مرضى يسكنون مستشفيات دبي .. بكلفة يومية 10 آلاف درهم

يقضي مرضى من جنسيات مختلفة سنوات طويلة على أسرة العلاج في مستشفيات دبي الحكومية، يحصلون خلالها على رعاية طبية تبلغ تكلفتها اليومية لكل شخص 10 آلاف درهم تتحملها الدولة لعدم قدرتهم على الدفع تتضمن قيمة الأدوية والتحاليل والفحوص ، فيما قالت هيئة الصحة في دبي أنها تسعة لإنشاء مركز متخصص لاستيعاب تلك الحالات .

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، التابعة للهيئة، الدكتور يونس كاظم، أن مستشفيات الهيئة تضم حالياً 127 مريضاً من ذلك النوع وتبلغ مدة إقامة بعضهم ثلاث سنوات، ما يجعلهم أشبه بسكان قاطنين في المستشفيات، فيما تتنوّع حالاتهم بين إصابات خطرة ناتجة عن حوادث وذوي أمراض مزمنة ومسنين.

وأضاف: «يكتشف الأطباء حاجة مريض ما للرعاية والمتابعة الصحية الآنية، بعد الكشف على حالته، ليتحول من مقيم مؤقت إلى مريض شبه دائم، قد تمتد إقامته داخل المستشفى لسنوات عدة»، لافتاً إلى حرص الهيئة على تقديم كل ما يحتاجه المريض من رعاية، مهما تكن الكلفة «وهو ما دفعها إلى توفير حل جذري لهذه الفئة، يراعي حصولها على الخدمة ويوفر الأسرة التي يشغلونها لمرضى آخرين».

وشرح كاظم أن الهيئة تعمل على إنشاء مركز متخصص في منطقة الممزر، في دبي، بداية العام المقبل، لاستيعاب المرضى الدائمين، يشمل المرضى الموجودين في مستشفيات الهيئة بصفة شبه دائمة، مؤكداً أن المركز الجديد مجهز وفق أعلى المعايير الطبية العالمية، التي تضمن حصول نزلائه على خدمات علاجية ذات جودة عالية.

ولفت إلى أن مستشفى راشد وحده يضم 107 مرضى تراوح مدة إقامتهم بين أشهر وسنوات (35 مواطناً و72 مقيماً)، وهم يشغلون 20% من إجمالي الأسرة في المستشفى، ويكلفون الهيئة نحو 51 مليوناً و300 ألف درهم سنوياً، فيما يضم مستشفى دبي 13 مريضاً، ويضم مستشفى لطيفة للنساء والأطفال سبعة مرضى.

وذكر كاظم أن الهيئة تهدف من وراء تأسيس المركز الجديد، إلى حصر دور المستشفيات في علاج الحالات الحادة والعاجلة، وزيادة طاقتها الاستيعابية من خلال توفير أكبر عدد ممكن من الأسرة / الإمارات اليوم .

اقرأ ايضا

التعليقات