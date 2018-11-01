4 مباريات في ختام تصفيات كأس رئيس الدولة

تختتم غدٍ، الجمعة، وبعد غدٍ، السبت، مباريات التصفيات المؤهلة لدور الـ16 من بطولة كأس رئيس الإمارات لكرة القدم للموسم الرياضي 2018-2019.

ويواجه دبا الحصن ضيفه مسافي، ويحل الحمرية ضيفا على خورفكان الجمعة، فيما يستضيف مصفوت نادي الذيد، ويلعب التعاون مع حتا السبت

وكان دبا الحصن قد ضمن تأهله إلى دور الـ16، بعد ختام الجولة الرابعة، بفوزه على العربي 3-1، ضمن المجموعة الأولى، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط من 3 مباريات، مستفيدا من المواجهة المباشرة مع الحمرية بالمركز الثاني برصيد 6 نقاط.

كما تأهل حتا بعد تصدره للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، مستفيدا كذلك من المواجهة المباشرة مع فريق العروبة بالمركز الثاني، والذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط.

ويواجه دبا الحصن نظيره الظفرة، ويلعب حتا مع الإمارات، ضمن مباريات دور الـ16 لكأس رئيس الإمارات يومي 7 و8 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

اقرأ ايضا

التعليقات