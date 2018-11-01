لينوفو تكشف عن هاتف Lenovo Z5 Pro بشاشة منزلقة

بعد حملة تشويقية طوال الاسابيع الماضية كشفت لينوفو اليوم بشكل رسمي عن هاتف Lenovo Z5 Pro أحدث هواتف الشركة من الفئة المتوسطة بعتاد عالي وميزة الشاشة المنزلقة التي بدأت تنتشر بشكل واسع هذه الايام.

الميزة الابرز في الهاتف هي الشاشة التي تأتي بحجم 6.39 إنش بدقة FHD حيث ان فكرة الشاشة المنزلقة ساعدت الشركة في الغاء النتوء ووضع كاميرا سلفي مخفية تظهر فقط عند السحب.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 710 مع 6GB رام وخيارين لذاكرة التخزين 64GB و 128GB مع التونية ان الهاتف لايحمل منفذ خاص لزيادة الذاكرة عبر MicroSD.

يحمل الهاتف 4 كاميرات اثنتين من الخلف بدقة 24MP و 16MP واثنتين من الامام بدقة 16MP و 8MP وكما يظهر في الصور لاوجود لمستشعر بصمة من الخلف لأنه موجود داخل الشاشة.

يعمل الهاتف بنظام اندرويد اوريو 8.1 على بطارية بسعة 3350mAh حيث بدأت الشركة في طرح الهاتف للحجز المسبق بدءاً من اليوم للنسخة الافضل بسعر يعادل 330 دولار امريكي.

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