أعمال الإنشاءات في رأس الخيمة تجبر محلات على الإغلاق

بواسطة / بتاريخ 2018-11-01 في 8:33 م /
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أجبرت الأعمال الإنشائية في شارع سالم بن سلطان بمنطقة المعيريض في رأس الخيمة عشرات المحال التجارية على إغلاق أبوابها.

وقال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، أن الدائرة تواصلت مع أصحاب المنشآت التجارية المتضررة لمساعدتهم.

وأكد أن الدائرة تعمل على دراسة حجم التأثير السلبي على مصالح أصحاب المحال التجارية، لترفع توصيات بتقديم تسهيلات لهم تعوضهم عن الخسائر التي يتعرضون لها لحين انتهاء الأعمال الإنشائية.

ويشكو أصحاب محال تجارية من توقف أعمالهم كلياً على طول الطريق العام في المنطقة، وأصبحوا مطالبين بسداد الإيجارات والتأمينات وكل المصاريف التشغيلية الأخرى رغم توقف إيراداتهم.

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