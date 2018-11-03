مدرسة خاصة بدبي تتيح لطلبتها التعلم حسب وقتهم

صمّمت مدرسة خاصة بدبي برنامجاً للتعليم بدوام جزئي لطلبتها تحت مظلة مشروع «رحال» الذي تنفذه هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي ، حيث يتيح البرنامج أمام الطلبة فرصة تصميم تجربتهم التعليمية بالطريقة التي يختارونها وفي الوقت الذي يريدونه.

جاء ذلك خلال حفل أقيم في مقر هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي مؤخراً، لتوقيع أول اتفاقية لتسجيل الطلبة الراغبين في الانضمام إلى البرنامج بين مدرسة دلهي الخاصة وولي أمر أول طالب بادر بالتسجيل في المدرسة.

وأشارت راشمي ناندكيوليار وهي مدير مدرسة دلهي الخاصة بدبي إلى أن الدراسات التعليمية تؤكد على أن الطلبة الذين تتاح لهم فرصة اختيار تجربة التعلم بطرق مختلفة يصبحون منتجين، ونحن نتطلع في مدرستنا إلى انضمام المزيد من الطلبة للبرنامج الذي يمنحهم حق التعلم وفق ظروفهم وبالوقت الذي يحددونه .

وكانت المدرسة الهندية العليا الخاصة بدبي قد بادرت بالتسجيل في مشروع «رحّال» خلال أبريل الماضي، ما أتاح لطلبتها فرص التعلم خارج المدرسة، لا سيما الطلبة الموهوبين رياضياً

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