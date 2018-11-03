موظف بنك يورط صديقه في قرض ثم يشتكيه للشرطة !

برأت المحكمة التجارية في دبي شخصا من تهمة الحصول على قرض بقيمة 200 ألف درهم من أحد البنوك وعدم سداد القيمة والتهرب من إدارة التحصيل في البنك.

وتعود تفاصيل القضية إلى إلحاح أحد موظفي البنك الذي تم الاقتراض منه على صديقٍ له بالحصول على قرض بقيمة 200 ألف درهم لسداد رسوم تعليم أطفال والإيجار بكل أريحية، واعداً بتوفير التسهيلات اللازمة كافة في إجراءات التقديم والفائدة وسداد الأقساط.

ووفقاً لتحقيقات القضية، استجاب الشخص لإلحاح صديقه الموظف في البنك وتقدم بطلب للحصول على القرض وسداده على فترة عامين، مودعاً شيك ضمان بقيمة القرض، وخلال فترة السداد التزام الشخص فعلياً بالأقساط، وقبل سداد القسط الأخير بيوم واحد فوجئ باستدعاء الشرطة له.

وبحسب محاضر الشرطة فقد تقدم موظف البنك ببلاغ إلى الشرطة بشيك الضمان مدعياً بعدم سداد صديقه لقيمة القرض وتهربه من السداد ومكالمات إدارة التحصيل بشكل دائم ، ووفقاً لمحاضر الشرطة قال الشخص الحاصل على القرض لم يكن مضطراً إلى القرض، وكان من الممكن أن يرتب أموره المالية بشكل مستقر لكن صديقه وعده بأن يوفر له تسهيلات في دفع الأقساط، لذا استجاب له والتزام بالسداد طول الفترة المحددة.

واحتجزت شرطة دبي موظف البنك لمدة شهر على خلفية البلاغ، وبدورها وبعد نظرها لتفاصيل القضية بالكامل وملابساتها وسجل السداد المالي، قضت محكمة دبي التجارية ببراءة الموظف من تهمة التهرب من سداد قيمة القرض .

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