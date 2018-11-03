شاهد بالصور | بحيرات بليفيس المذهلة في كرواتيا

تعد بحيرات بليفيس في كرواتيا واحدة من المعالم المذهلة في هذه الدولة، بل في أوروبا بأكملها.

هذه البحيرات هي شبكة مذهلة من 16 بحيرة تلتقي عبر مساقط مائية ذات جمال خلاب، على بعد 140 كلم من جنوب العاصمة زغرب، أي في وسط البلاد.

تمتد هذه البحيرات على مساحة 30 آلف هكتار وتتميز بمياهها التركوازية الخلابة، وقد ساعدت في حدوث تنوع كبير في النباتات والحيوانات البرية، حيث يسكنها الدببة البنية التي تتغذى على السمك وكذلك القطط البرية والنسور.

تشكل هذه البحيرات أيضا مقصدا سياحيا هاما للدول المحيطة بكرواتيا، إذ يزور هذه البحيرات أكثر من مليون سائح سنويا، بحسب موقع “ميس توريست” المهتم بالسفر.

ونتيجة للجمال الخلاب لهذه البحيرات، انشأت الحكومة الكرواتية منذ عام 1949، حديقة وطنية شاسعة تضم هذه البحيرات، والتي توفر العديد من الخدمات للسكان من بينها المسكن وكذلك الطرق الممهدة، والطرق الخشبية العائمة فوق المياه.

ووضعت منظمة اليونسكو العالمية هذه البحيرات على قائمة التراث العالمي.

يشير الموقع إلى أن بليفيس ليس فقط منطقة هادئة تحظى بجمال طبيعي استثنائي، لكنها شكلت جزءا من التاريخ السياسي في منطقة شرق أوروبا، حيث كانت ملتقى سري لتحالف رابطة الشيوعيين خلال الحرب العالمية الثانية، كما شكلت نقطة ارتكاز هامة للقوات الكرواتية خلال حرب الاستقلال عام 1991 .

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