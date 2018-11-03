“طرق دبي” تنفذ ثلاثة جسور للمشاة بينها جسر يربط أربع جهات في منطقة المارينا

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، برفع مستوى السلامة المرورية وتوفير وسائل انتقال آمنة للمشاة لعبور الطرق، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أنها ستبدأ في تنفيذ ثلاثة جسور للمشاة في مواقع مختلفة من دبي، بينها جسر للمشاة هو الأول من نوعه على شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، له أربعة سلالم تربط الجهات الأربع على التقاطع، ويتميز الجسر بتصميمه الفريد الذي استوحي من طبيعة المباني في المنطقة والمواقع الساحلية.

وقال سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: إن المشروع يشمل تصميم وإنشاء ثلاثة جسور مشاة بهدف توفير وسائل انتقال آمنة للمشاة لعبور الطريق، موزعة على ثلاثة مواقع حيوية في إمارة دبي، هي شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في منطقة المارينا، وشارع خالد بن الوليد بالقرب من تقاطعه مع شارع الرفاعة، وشارع المرابع العربية بالقرب تقاطعه مع شارع الأصايل.

وأوضح سعادة المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة أن جسر المشاة على شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يتميز بتصميمه المميز كأيقونة هو الأول من نوعه في المنطقة الذي يربط بين أربع جهات لتقاطع حيوي هو تقاطع شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع الشارع الغربي، بالقرب من جميرا بيتش ريزيدنس (JBR)، مدخل منطقة المارينا التي تعد مقصداً للزوار ومحبي البحر، وتوفر تجربة فريدة لساكني وزوار إمارة دبي، مشيراً إلى أن تصميم واجهة الجسر مستوحى من الطبيعة العمرانية للمنطقة، وينسجم الشكل واللون مع أشكال وألوان المباني المحيطة، ويعبر الشكل المنحني للجسر عن طبيعة الموقع الساحلي والانسيابية التي سيحققها من خلال توفير الترابط والتجانس مع المباني المحيطة، ويتيح الجسر للمشاة التنقل بين الجوانب المختلفة للتقاطع بحرية تامة، دون الحاجة للتوقف عند الإشارات الضوئية.

وأضاف: يبلغ طول الجسر 65 متراً، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 4000 شخص في الساعة، ويتوقع الانتهاء من تنفيذه في ديسمبر 2019، مشيراً إلى أن تنفيذ جسر المشاة في منطقة المارينا بهذا الحجم، جاء لعدة أسباب منها الأعداد الكبيرة للمشاة على التقاطع، التي تتجاوز 2300 شخص في ساعات الذروة، في حين يصل عدد المركبات التي تستخدم التقاطع إلى قرابة 2000 مركبة في ساعات الذروة، ويقدر عدد الأشخاص الذين يعبرون التقاطع نحو منطقة جميرا بيتش رزيدنس في عطلة نهاية الأسبوع، بأكثر من 1000 شخص، ومن الأسباب أيضاً عبور ترام دبي للتقاطع كل ست دقائق، ووجود محطتين لترام دبي، ومواقف للحافلات، وعدم وجود أي معابر للمشاة قريبة من التقاطع.

وأكد سعادة مطر الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات تولي سلامة المشاة عناية خاصة وحرصت منذ تأسيسها على توفير وسائل انتقال آمنة للمشاة لعبور الطريق، ووضعت عدة معايير يتم على أساسها اختيار مواقع تنفيذ الجسور أهمها المواقع التي تسجل فيها نسبة كبيرة من حوادث الدهس (النقاط السوداء)، وكثافة الحركة المرورية، وحركة السكان بين جانبي الطريق، والمسافة بين أقرب معبر مشاة، ومواقع مواقف المواصلات العامة، والمناطق التي تتركز فيها الأسواق والمراكز التجارية والمؤسسات الحكومية والخاصة، إلى جانب الملاحظات التي ترد من القيادة العامة لشرطة دبي والجمهور.

ودعا الطاير السكان من مواطنين ومقيمين وزوار إلى استخدام الجسور والأنفاق المخصصة لعبور الطريق، كما دعا سائقي المركبات إلى الالتزام بالسرعة المحددة وتخفيفها عند أماكن عبور المشاة، حرصاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق.

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