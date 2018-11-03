إطلاق “الاستراتيجية الجمركية الموحدة” للدولة غداً

بواسطة / بتاريخ 2018-11-03 في 2:34 م /
sabq2-600x55313

تطلق الهيئة الاتحادية للجمارك بالتعاون مع دوائر الجمارك المحلية صباح يوم غد ” الأحد ” الاستراتيجية الجمركية الموحدة وذلك تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .

علي بن صبيح الكعبي

و قال معالي علي بن صبيح الكعبي مفوض الجمارك رئيس الهيئة إن الاستراتيجية تستهدف دعم المنظومة الأمنية والجمركية للدولة والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره وتعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية من خلال توحيد الجهود وتحقيق الانسجام والتناغم والتكامل بين محاور العمل الجمركي في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

وأضاف إن الرؤية كانت واضحة منذ البداية لدى الهيئة و فريق العمل في ضوء توجيهات القيادة الحكيمة ومحاور رؤية الإمارات 2021 والتوجهات الحكومية نحو استشراف المستقبل في إطار مئوية الإمارات 2071 بأن يكون الارتقاء بمستوى العمل الجمركي محليا واتحاديا و أداء المنظومة الجمركية على مستوى الدولة وإدارة المخاطر الجمركية بكفاءة ورفع كفاءة المنافذ الجمركية أهم الأهداف التي ينبغي العمل على تحقيقها حتى عام 2021.

وأعرب معاليه عن فحره بإعداد الاستراتيجية بواسطة كفاءات وطنية لديها خبرة طويلة في العمل الجمركي وتملك رؤية مستقبلية متطورة سيكون لها تأثيرها الإيجابي على مسيرة العمل الجمركي في الدولة.

اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

الاخبار العاجلة عبر الوتس اب
النشرة الاخبارية عبر الوتس اب
تحذيرات الشرطة على هاتفك مباشرة

التعليقات

التعليقات مغلقة.

--