إطلاق “الاستراتيجية الجمركية الموحدة” للدولة غداً

تطلق الهيئة الاتحادية للجمارك بالتعاون مع دوائر الجمارك المحلية صباح يوم غد ” الأحد ” الاستراتيجية الجمركية الموحدة وذلك تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .

و قال معالي علي بن صبيح الكعبي مفوض الجمارك رئيس الهيئة إن الاستراتيجية تستهدف دعم المنظومة الأمنية والجمركية للدولة والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره وتعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية من خلال توحيد الجهود وتحقيق الانسجام والتناغم والتكامل بين محاور العمل الجمركي في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

وأضاف إن الرؤية كانت واضحة منذ البداية لدى الهيئة و فريق العمل في ضوء توجيهات القيادة الحكيمة ومحاور رؤية الإمارات 2021 والتوجهات الحكومية نحو استشراف المستقبل في إطار مئوية الإمارات 2071 بأن يكون الارتقاء بمستوى العمل الجمركي محليا واتحاديا و أداء المنظومة الجمركية على مستوى الدولة وإدارة المخاطر الجمركية بكفاءة ورفع كفاءة المنافذ الجمركية أهم الأهداف التي ينبغي العمل على تحقيقها حتى عام 2021.

وأعرب معاليه عن فحره بإعداد الاستراتيجية بواسطة كفاءات وطنية لديها خبرة طويلة في العمل الجمركي وتملك رؤية مستقبلية متطورة سيكون لها تأثيرها الإيجابي على مسيرة العمل الجمركي في الدولة.

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