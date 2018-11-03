أجهزة تلفاز LG القابلة للتدوير تنطلق إلى الأسواق العام المقبل

تسريبات جديدة تؤكد على خطط LG للكشف عن أجهزة تلفاز OLED القابلة للتدوير في CES 2019، إستعداداً لإطلاقها في الأسواق للمستخدمين.

إستعرضت LG في معرض CES للعام 2018، نموذج لشاشة OLED تأتي بتصميم قابل للتدوير داخل وحدة خاصة للشاشة، واليوم أشار تقرير جديد أن هذه الفئة الجديدة من الشاشات في طريقها إلى الأسواق.

كما أشار تقرير Engadget أن تسريبات بعض وثائق العروض التقديمية لمعرض CES للعام 2019، كشفت عن شاشة LG بحجم 65 إنش وتقنية OLED مع تصميم قابل للتدوير، والتي تنطلق للأسواق في 2019.

ويأتي هذا التصميم من LG لدعم المستخدم بعرض مميز مع تقنية تتيح توفير مساحة أكبر، حيث يمكن تدوير الشاشة بشكل سريع داخل الوحدة المخصصة عبر الضغط على زر في الوحدة.

يذكر أن إنطلاق هذه الفئة من الشاشات المميزة بالتصميم القابل للتدوير إلى الأسواق سيسلط الأضواء بشكل أكبر على عملاق التكنولوجيا LG خلال معرض CES العام المقبل، ليكون لشركة LG الريادة في إطلاق الشاشات المرنة بتقنية مميزة في الأسواق.

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