اقتصاد أبوظبي يظهر أداء إيجابياً خلال الربع الثاني من عام 2018

أظهرت نتائج المؤشرات الكلية والقطاعية، أداء إيجابياً لاقتصاد إمارة أبوظبي وخاصة الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثاني من 2018 بما يعكس رصيداً متنامياً من الثقة والتفاؤل لدى مجتمع الأعمال والمستهلكين بشأن مستقبل الأوضاع الاقتصادية في الإمارة.

جاء ذلك في تقرير متابعة الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي للربع الثاني 2018 في ضوء نتائج المؤشرات الكلية والقطاعية لاقتصاد الإمارة الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وفق البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي.

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي سيف محمد الهاجري، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، إن “ذلك يأتي في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن العديد من المبادرات الاقتصادية والتنموية والبرامج المرتبطة بها على مستوى الحكومتين المحلية والاتحادية بهدف تحفيز الاقتصاد وتعزيز بيئة الأعمال ودعم مسيرة التنمية بإمارة أبوظبي ودولة الإمارات”.

وأشار بهذا الشأن إلى مبادرات الحزمة التحفيزية من حكومة أبوظبي بنحو 50 مليار درهم وبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية “غداً 21 ” وقرارات الحكومة الاتحادية ذات الصلة بنسبة التملك الأجنبي في الشركات وتسهيلات الإقامة للمستثمرين والكفاءات والمتقاعدين وغير ذلك من المبادرات على مستوى الجهات المحلية بإمارة أبوظبي.

وتوقع أن يسهم المضي قدماً في تنفيذ المبادرات الاقتصادية والتنموية المعلنة في ظل مستويات الثقة والتفاؤل السائدة بين أوساط المستهلكين بإمارة أبوظبي في إضفاء المزيد من الجاذبية على بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالإمارة من خلال تحريك الطلب الداخلي على منتجات قطاع الأعمال من السلع والخدمات بما يعزز من مستويات الثقة والتفاؤل لدى جميع أطراف العملية الاقتصادية وضمان استمرار تفاعلها الإيجابي مع بقية الممكنات الاقتصادية.

وبشأن القطاع النفطي، أوضح رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أن “استمرار العمل باتفاق خفض انتاج النفط من قبل منظمة أوبك وشركائها خلال النصف الأول من 2018 أسهم في استقرار أسواق النفط العالمية ودعم الأسعار حيث يتوقع أن تؤدي الزيادة المرتقبة في انتاج النفط في إطار التفاهمات بين الدول المشاركة إلى دعم وتيرة النمو بالقطاع النفطي بإمارة أبوظبي ومن ثم دعم النمو الاقتصادي على المستوى الكلي خلال النصف الثاني من 2018”.

وذكر تقرير متابعة الأداء الاقتصادي لأبوظبي للربع الثاني أنه وفقا للتقديرات الأولية الصادرة عن مركز الإحصاء أبوظبي شهدت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية “بالأسعار الثابتة” ارتفاعاً في الربع الثاني من 2018 حيث بلغ معدل نموها 2% في الربع المذكور.

وحسب التقرير أدى ذلك بجانب ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية في ذات الربع بنسبة 1% في ظل التطورات ذات الصلة باتفاق خفض انتاج النفط بين أعضاء منظمة أوبك والمنتجين المستقلين إلى تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي “بالأسعار الثابتة” حيث بلغ معدل النمو 1.5% في الربع الثاني من 2018 فيما بلغت المساهمة النسبية للأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 59.3% في الربع المشار إليه.

وأفاد تقرير اقتصادية أبوظبي أن “أداء الأنشطة غير النفطية بإمارة أبوظبي خلال الربع الثاني من 2018 جاء متسقاً مع الاتجاهات التي سجلتها العديد من المؤشرات القطاعية ومؤشرات الثقة بنهاية الربع المذكور”.

وأشار التقرير إلى أن “مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بإمارة أبوظبي للربع الثاني من عام 2018 سجل 111.9 نقطة خلال يونيو (حزيران) من العام المذكور مقارنة مع 111.3 نقطة خلال مايو (أيار) من نفس العام حيث سجل معدل التضخم السنوي ارتفاعاً طفيفاً خلال يونيو ليصل إلى 3.3% مقارنة بنحو 3.2% خلال مايو وبذلك بلغ معدل التضخم السنوي خلال النصف الأول من 2018 نحو 3.6% مقارنة بالفترة نفسها من 2017”.

وبشأن التجارة الخارجية، ذكر التقرير أن “القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية السلعية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي خلال الفترة “يناير- يونيو” من 2018 بلغت نحو 80.1 مليار درهم”.

وبين أن “ذلك جاء كمحصلة لمجمل التغيرات في مكوناتها حيث انخفضت قيمة الواردات بنسبة 3% خلال النصف الأول من 2018 مقارنة بالفترة نفسها من 2017 أما قيمة الصادرات السلعية غير النفطية فقد ارتفعت بنسبة 1.5% فيما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 10.5% خلال الفترة ذاتها”.

وبشأن القطاع السياحي، ذكر تقرير اقتصادية أبوظبي أنه “حسب بيانات مركز الاحصاء – أبوظبي فقد ارتفع معدل الإشغال بالمنشآت الفندقية بنسبة 1.2% إلى 65% خلال الربع الثاني من 2018 كما بلغ متوسط مدة الإقامة نحو 2.6 ليلة مرتفعا بنسبة 5.8%”.

اقرأ ايضا

التعليقات