مغلفة بشعارات مطابقة للأصلية.. شرطة أبوظبي تضبط بضائع مقلدة قيمتها تزيد عن 100 مليون درهم

ضبطت شرطة أبوظبي بضائع مقلدة تزيد قيمتها عن 100 مليون درهم، لحوالي مليوناً و375 ألف قطعة في الأسواق التجارية، تضمنت 31 صنفاً لأسماء ماركات عالمية مرموقة وذلك خلال 9 أشهر من العام الجاري.

وصنفت تلك البضائع إلى، مشغولات وحُلي ذهبية، وأجهزة طبية، وزيوتاً مختلفة لمركبات، ولوازم تدخين منها الإلكتروني، واكسسوارات متنوعة، وملابس عطورات ونظارات وساعات وحقائب ومحافظ وأحذية، وغيرها من البضائع التي حملت ضمانات وهمية.

وأوضح العميد محمد سهيل الراشدي، مديرقطاع الأمن الجنائي بالإنابة، أن الضبطيات تعامل معها فرع الجرائم الاقتصادية في قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية وتم مداهمة المحال التجارية بعد استكمال الاجراءات القانونية، والتأكّد من حيازتها للبضائع المغشوشة.

ونبه إلى مخاطر هذه البضائع غير الآمنة، والتي تضر بسمعة شركات عالمية حيث يتم بيعها بأسعار مغرية على اعتبار أنها أصلية، ويتم تخزينها وتكديسها في مخابئ سرية بشكل يتنافى مع اشتراطات السلامة العامة، وما قد تسببه من حرائق وأضرار كبيرة.

وحذر العميد الراشدي المستهلكين من شراء هذه البضائع الموسومة والمغلّفة بشعارات مطابقة للمنتجات الأصلية، قصيرة الأجل، وما يترتب عليه من ضياع حقوقهم لإثبات شرائها بدون فواتير رسمية، داعياً إياهم إلى التأكد من صلاحية تلك المنتجات بالتواصل مع الجهات المختصة، قبل دفع النقود نظير سلع مغشوشة تفوق قيمتها الحقيقية.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على حماية المستهلكين، وردع الباعة الذين يلجأون إلى تحقيق أرباح كبيرة عن طريق الغش التجاري، ومواجهة الممارسات السلبية التي من شأنها انتهاك حقوق الغير والإضرار بالقطاع التجاري؛ داعياً الشركات إلى الإبلاغ عن أية حالات قد تضر بمصالحها التجارية لمكافحتها والحد منها، وإحالة المتورطين إلى الجهات القضائية المعنية.

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