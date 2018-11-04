أولياء أمور: «الكاتينج» خطر يهدد الطلبة و «التربية»: لن نتهاون

حذر أولياء أمور من مظاهر وسلوكيات خاطئة بين طلبة بعض المدارس الخاصة، مطالبين بالتصدي لها قبل تحولها إلى ظواهر لا يمكن السيطرة عليها في ظل تراخي الرقابة المدرسية.

وأشاروا إلى خطر «الكاتينج» وهي ممارسات يلجأ إليها بعض الطلبة للتعبير عن غضبهم المكبوت من خلال تشريط أجسادهم بآلات حادة تسبب نزف دمائهم على سطح الجلد، ما يشعرهم بنشوة وراحة نفسية مؤقتة.

من جهته، أكد مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، أن «الكاتينج» تصنف ضمن مخالفات الدرجة الثالثة الخطرة لأنها تتضمن جلب آلة حادة أو ما في حكمها إلى المدرسة، مبيناً أن عقوبتها تصل إلى الفصل النهائي من المدارس، وتحويل الطالب إلى مراكز تخصصية لعلاج سلوكه ، وأردف أن الوزارة لم تتلق أي شكاوى رسمية تؤكد وجود مثل هذه الحالات بين الطلبة، داعياً مديري المدارس إلى التبليغ الفوري عند اكتشاف أي طالب أو طالبة متلبس بتلك الممارسات التي تمثل خطورة بالغة على حياتهم.

وشدد على التصدي للظواهر السلبية التي يمكن أن تفرض نفسها على الميدان التربوي، مبيناً أن الوزارة عينت ضباط سلامة في جميع المدارس الحكومية، تتضمن مهامهم رصد الظواهر السلبية داخل المدرسة وتطويقها عبر خطط وبرامج علاجية متطورة.

وقال الخبير التربوي أحمد همام، إن أغلب من ممارسي «الكاتينج» ضحايا مشاكل أسرية دفعتهم للتعبير الخاطئ عن غضبهم وأضاف أن أولئك الطلبة يلجؤون إلى مثل هذه الممارسات هرباً من مواجهة المشاكل الأسرية التي تحيطهم، نظراً لكثرة الضغوط النفسية التي يتعرضون لها ، ودعا همام، الجهات المعنية للتعامل مع هؤلاء الطلبة باعتبارهم ضحايا يجب الوقوف إلى جانبهم وعلاجهم نفسياً، بهدف تحويلهم من طلبة مخالفين إلى طلبة إيجابيين حريصين على تعزيز تحصيلهم الدراسي.

وأعرب محمود سيف، ولي أمر، عن استيائه من تراخي الرقابة داخل بعض المدارس الخاصة، داعياً إلى ضرورة تعيين اختصاصي نفسي بكل مدرسة للحد من الممارسات النفسية الخاطئة وطالب بالتصدي لمثل هذه الممارسات الدخيلة على المجتمع مشدداً على ضرورة البحث في أسبابها وتوفير الحلول اللازمة لها.

اقرأ ايضا

التعليقات