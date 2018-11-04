دائرة النقل بأبوظبي: تقديم طلبات مواقف عن طريق القنوات الإلكترونية

انطلاقا من الحرص على تحسين الكفاءة التشغيلية وتنظيمها والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها للمتعاملين أعلنت دائرة النقل ممثلة بمركز النقل المتكامل عن تقديم طلبات إصدار تصاريح مواقف السكان، وتجديد تصاريح مواقف السكان، ودفع المخالفات الخاصة بالمواقف العامة عبر موقع الدائرة الالكتروني: www.dot.gov.abudhabi

وفي هذا الشأن أفاد مركز النقل المتكامل أن تحويل هذه الخدمات يأتي تعزيزا لمبادرة التحول الرقمي وفي إطار الجهود التي تبذلها دائرة النقل لتحويل جميع خدمات الدائرة القابلة للتحويل إلى خدمات إلكترونية ووفق جدولها الزمني بحسب المبادرة، مما يعزز رضا المتعاملين ويرتقي بجودة الخدمات وتحسينها، ويخدم المصلحة العامة على الوجه الأحسن.

وأضاف لضمان نجاح المبادرة يعمل مركز النقل المتكامل من خلال فريق عمل مؤهل على متابعة الطلبات المقدمة عن طريق الموقع الالكتروني بشكل دوري لمعالجة شكاوى وملاحظات المتعاملين لإيجاد الحلول المناسبة لها.

اقرأ ايضا

التعليقات