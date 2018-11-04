سعود المطروشي .. شيف إماراتي في أكبر مطبخ بالعالم

كشف الشيف الإماراتي، سعود المطروشي، الذي يعد أول إماراتي يعمل في منصب شيف تنفيذي رئيس في قسم تموين الطائرات بـ«طيران الإمارات»، أن «طيران الإمارات» تمتلك أكبر مطبخ في العالم، حيث يخدم مطبخها كل يوم ما يقارب 450 طائرة، ويقدم ما يزيد على 185 ألف وجبة في الأيام العادية، ويزيد العدد أحياناً ليصل إلى 250 ألف وجبة يومياً، في حين تقدّر مساحة المطبخ بمساحة 12 ملعب كرة قدم، ويعمل فيه 11 ألف موظف تقريباً، موضحاً أن كل العاملين في المكان من المحترفين، فلا مجال للخطأ أو التأخير، فالعمل يستمر طوال 24 ساعة في ثلاث مناوبات.

وأضاف المطروشي أن مطبخ «طيران الإمارات» يقسم إلى أربعة أقسام، هي: المطبخ الساخن الذي تعد فيه الوجبات الرئيسة، والمطبخ البارد وهو مخصص للسلطات، وقسم المخبوزات، ثم المطبخ التحضيري الذي يمثل آخر مرحلة قبل خروج الطعام للطائرة، معلقاً أنه في بداية التحاقه بالعمل كان يضيع في المكان نظراً إلى اتساعه وتعدد مداخله ومخارجه .

وعن التحديات في مجال عمله، أوضح المطروشي أنها لا تتوقف على العدد الهائل من الوجبات الذي يتم إعداده يومياً، فالمنافسة في مجال وجبات الطائرات أقوى من المنافسة بين المطاعم، مضيفاً: «الصعوبة أننا نتعامل مع مختلف الجنسيات من جميع أنحاء العالم، وعلينا أن نرضي الجميع، بعض الركاب يأتي ترانزيت وربما ليس لديه فكرة عن الأكل العربي، فلابد من تقديم وجبات يتقبلها ويحبها، بمعنى إذا كانت الطائرة متجهة إلى اليابان لابد أن تتضمن القائمة مأكولات يابانية، إلى جانب ذلك نحاول أن نعرّف المسافرين من مختلف الجنسيات بالأكلات العربية والخليجية ودمجها مع الأكلات العالمية، بطريقة مقبولة تناسب كافة الأذواق .

وأضاف المطروشي : نحن نستفيد بما يصلنا من تعليقات للركاب على الطعام ، لافتاً إلى أن العمل لا يخلو من طلبات غريبة ترد إليهم، أو خيارات غير شائعة لتوفيرها ضمن قائمة الوجبات على «طيران الإمارات»، مثل توفير وجبات مناسبة لمرضى السكري وأخرى خالية من الجلوتين، والوجبات الخالية من مشتقات الألبان، ووجبات نباتية، وهناك كذلك وجبات دينية، بعضها غير شائع مثل ديانة في الهند اسمها «جين» لا يأكل اتباعها سوى أكلات نباتية على أن تخلو من أي نبات ينمو تحت الأرض، مثل البطاطس والثوم والجزر وغيرها، ولابد أن يتم توفير وجبات بديلة تتناسب معهم

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