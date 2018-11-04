549 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 8 مليون في “الحبية الرابعة”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 549 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 141 مبايعة بقيمة 267 مليون درهم، منها 53 مبايعة للأراضى بقيمة 126 مليون درهم و 88 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 141 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 8 مليون درهم فى منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 6 مليون درهم فى منطقة الثنيه الخامسة تليها مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة معيصم الأول.

و قد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم وثالثة فى معيصم الأول بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 8 مليون درهم فى منطقة مرسى دبي و أخيرا مبايعة بقيمة 7 مليون درهم فى منطقة نخلة جميرا.

و قد تصدرت منطقة ورسان الاولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 6 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها12 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم وثالثة فى برج خليفة بتسجيلها 10 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 282 مليون درهم منها 16 رهونات أراضى بقيمة 230 مليون درهم و 36 رهونات فلل وشقق بقيمة 52 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الاولى بقيمة 107 مليون درهم وأخرى فى منطقة البرشاء جنوب الخامسة بقيمة 71 مليون درهم.

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