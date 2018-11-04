آبل تسعى لإطلاق أول آيفون بتقنية الجيل الخامس في 2020

تتنافس الشركات المصنعة للهواتف الذكية لإطلاق أجهزتها بتقنية الجيل الخامس مع بداية العام القادم 2019، حيث أن سامسونج وهواوي أكدتا على إطلاق الهاتف القابل للطي بنفس التقنية، كما ذكرت تقارير تطوير هواتف أخرى من الشركتين، فيما أكدت ون بلس وشاومي إطلاق نسخ جديدة من هواتفهما التي صدرت مؤخرًا بتقنية الجيل الخامس مع بداية العام.

وبالرغم من جميع التأكيدات من شركات الهواتف على توفير التقنية ببداية العام القادم، إلا أننا لم نسمع أي أخبار حول سعي آبل لطرح التقنية قريبًا، لكن بحسب تقرير من Fast Company فإن آبل ستقوم بإطلاق أول هواتفها بتقنية الجيل الخامس في 2020.

وأضاف التقرير أن الشركة ستستخدم مودم إنتل 8161 5G لكن هناك بعض التأخير لاختبار المودم، مما جعل الشركة تضع MediaTek كخيار بديل في حال لم تصل إلى ما تريده مع إنتل.

كانت آبل قد حصلت على موافقة هيئة الاتصالات الفيدرالية لتطوير واختبار تقنية الجيل الخامس قبل أكثر من عام، لكن على ما يبدو أن فترة الاختبار ستطول حتى سبتمبر أو أكتوبر 2020 الموعد المنتظر لإطلاق هواتف آيفون.

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