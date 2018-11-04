شاهد بالصور | صناعة الخزف الأسود في جيانيانج

أطباق الأباطرة في الصين القديمة لاسيما خلال سلالة سونج، انها أطباق البورسلين أو الخزف السوداء الملساء، التي تحتاج إلى جهد كبير لصنعها.

يطلق عليها اسم “أطباق جيان زهان”، وهي نوع من الأطباق المصنوعة من البورسلين، لكن تتميز بلونها الأسود اللامع الراقي، والسطح الاملس.

تصنع هذه الأطباق في جيانيانج، في إقليم فوجيانج، بجنوب شرق الصين.

توضح وكالة “شينخوا” الصينية، أن هذه الأطباق الجملية تشتهر برقيها وجمالها الآخاذ، وكانت تصنع في البداية من أجل الأباطرة في الصين، قبل أن يتم تصديرها بعد ذلك عبر طريق الحرير القديم.

غير أن تصنيع هذه الأطباق الفخمة باء بالفشل، لعدم نقل تقنيات صناعة هذه الأطباق للأسر الحاكمة التي جاءت بعد سونج.

غير أنه وبفضل جهود تعاون بين السلطات المحلية في جيانيانج وبين صناع البورسلين، استطاعوا إعادة احياء هذه الصناعة التي تعد واحدة من التراث الثقافي للمنطقة.

والآن، يتم تصدير أطباق “جيان زهان”، إلى العديد من الدول مثل اليابان وبريطانيا، بعوائد تقدر 1,65 مليار يوان (237 مليون دولار).

اقرأ ايضا

التعليقات