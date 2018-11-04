أبوظبي | محاكمة شاب حرض طلبة على الاعتداء على معلميهم

ضبطت الجهات المعنية في أبوظبي شاب بعد قيامه بنشر رسائل عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” يحرض من خلالها طلبة إحدى المدارس على الاعتداء على معلميهم حيث تم إحالة الشاب إلى محكمة أبوظبي للنظر في الواقعة.

ووفقاً لقرار الإحالة ، يواجه الشاب تهمة ارتكاب فعل من شأنه إثارة خطاب الكراهية ، وذلك بأن حرض الطلاب على كراهية المدرسة والمدرسين، وكان ذلك باستخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “انستغرام”، حيث ارتكب فعل من شأنه أن يخل بالنظام العام عن طريق نشر مقاطع فيديو ورسائل تحض على استعمال العنف.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى الجهة المعنية يفيد بقيام شاب يبلغ من العمر 21 عاما بنشر مقاطع فيديو ورسائل إلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” يحرض فيها طلاب المدرسة على استخدام العنف، ليتم إحالة البلاغ إلى القسم المختص والذي تولى بدوره مهام التأكد من البلاغ وتحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه وإحالته إلى المحكمة المختصة

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