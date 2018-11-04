النصر يتجاوز عقبة الظفرة

بواسطة / بتاريخ 2018-11-04 في 8:34 م /
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فاز النصر على ضيفه الظفرة، بهدفين دون مقابل، مساء اليوم الأحد، في افتتاح الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

ورفع النصر رصيده بذلك إلى 11 نقطة، وقفز إلى المركز السادس مؤقتا، فيما تجمد الظفرة عند 9 نقاط، وسقط إلى المركز الثاني عشر.

وافتتح الإسباني ألفارو نيجريدو لاعب النصر، التسجيل في الدقيقة 28، مستفيدا من تمريرة بينية، وضعته في مواجهة مباشرة مع حارس الظفرة.

وتسبب جاسم يعقوب في الهدف الثاني للنصر، في الدقيقة 43، عبر كرة لعبها عرضية واصطدمت بقدم خالد علي، مدافع الظفرة، وغيرت اتجاهها، وسكنت شباك السناني، حارس المرمى.

وتحكم النصر بمجريات الشوط الثاني، أمام شبه استسلام من لاعبي الظفرة، ليحصل الأول على الـ3 نقاط.

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