خطة لرفع نسبة المياه المحلاة بعملية التناضح العكسي إلى 30% في أبوظبي

أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي عن بدء عملية فتح مظاريف عروض الأسعار وتقييم العروض التقنية الخاصة بمشروع محطة تحلية مياه الطويلة التي تعمل بتقنية التناضح العكسي.

و تم استلام وفتح سبع عروض مقدمة من مجموعة من الشركات والائتلافات وهم شركة أكوا باور وائتلاف كل من “إنجي وماروبيني” و”سوميتومو وفيوليا” و”فالوريزا اكوا ويوتيكو” و”كوبرا وسامسونج واوراسكوم” و”أكسيونا وبال” و”سويز العالمية وسوجيتز وبيسكس” ومن المتوقع أن تحصل الدائرة على أقل قيمة للإنتاج تصل إلى 8.26 درهم لكل ألف غالون امبراطوري.



وقال رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي المهندس عويضة مرشد علي المرر: “تعد محطة الطويلة لتحلية المياه خطوة هامة على صعيد التطوير المتكامل للبنية التحتية لقطاع الطاقة، وتعزيز كفاءة الإنتاج استنادا إلى أحدث التقنيات والحلول العلمية وصولاً إلى أعلى معدلات الجودة في ضمان الإمداد المستدام للمياه، ويندرج إنشاء المحطة في إطار استراتيجية متكاملة لقطاع الطاقة تقوم على تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية، وتعزيز علاقات الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050”.

وأضاف المرر: “يدعم مشروع محطة الطويلة لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي جهودنا وخططنا المستقبلية لمواكبة التطورات العلمية في هذا القطاع وخاصة في ضوء الدراسات الحديثة التي تدل على أن 64% من عمليات تحلية المياه في العالم تتم بتقنية التناضح العكسي. وتبلغ نسبة المياه التي تتم تحليتها في أبوظبي حالياً اعتماداً على هذه التقنية 13%، ونتطلع من خلال تطوير هذه المشاريع الوصول إلى رفع هذه النسبة لتصل إلى 30% بحلول عام 2022.

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