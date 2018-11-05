طريقة تفعيل واستخدام خاصية ستيكرات واتساب الجديدة

أطلقت شركة واتساب التابعة لفيسبوك قبل أيام عن إطلاقها لخاصية ستيكرات واتساب التي طال انتظارها من قبل الملايين من مستخدمي التطبيق حول العالم، ليلحق التطبيق بذلك بركب تطبيقات المحادثة الشهيرة مثل فيسبوك مسنجر، وتطبيق فايبر، وتطبيقات الأخرى الشبيهة.

وستتوفر ستيكرات واتساب الجديدة على شكل حزم لشخصيات كرتونية طريفة تتضمن وجوهًا تعبيرية يمكن تحميل كل مجموعة على حدة، كما أعلنت الشركة أنه سيكون بإمكان المصممين، ومطوري التطبيقات إتاحة ملصقاتهم الخاصة أي أنه سيكون بالإمكان شراء وتحميل الستيكرات من مصادر أخرى غير واتساب نفسه.

كيفية تفعيل ستيكرات واتساب على اندرويد و ايفون

لقد بدأت ميزة ستيكرات واتساب بالوصول إلى مستخدمي التطبيق حول العالم بشكل تدريجي، ولضمان وصول الخاصية إليك تأكد من قيامك باستخدام أحدث اصدار من التطبيق على جهازك، أو قم بتحميل تحديث واتساب من متجر تطبيقات Google Play بالنسبة لأجهزة أندرويد، ومتجرAppStore بالنسبة لأجهزة ايفون.

خاصية ملصقات واتساب التعبيرية على أندرويد متاحة بدءً من الاصدار رقم: 2.18.329 والإصدار رقم :2.18.100 بالنسبة لأجهزة iOS.

1- توجه إلى صفحة المحادثة مع الشخص الذي تريد إرسال الملصق إليه من خلال تطبيق واتساب على هاتفك الذكي، أو حتى واتساب ويب.

2- اضغط على زر الابتسامة الخاص بإرسال الرموز التعبيرية “الايموجي” في صفحة المحادثة.

3- ستجد في الأسفل الزر الخاص بالبحث عن صور GIF وإلى جانبه الزر الخاص بإضافة الملصقات، ستجد هناك مجموعة الملصقات المتاحة، والخيارات الأخرى لتحميل وإزالة وتخصيص مكتبة الستيكرات الخاصة بك.

4- اختر الملصق المناسب لما تريد التعبير عنه، واضغط عليه ليتم ارساله.

5- استمتع 🙂 !

طريقة إدارة و تحميل ستيكرات واتساب

عند توجهك إلى تبويب الملصقات داخل أي محادثة ستجد على الجانب الأيمن زر “+” قم بالضغط عليه لتظهر لك مكتبة ملصقات واتساب المتاحة للتحميل. قم باختيار ما يناسبك منها، وإزالة ما لا يناسبك من خلال الأزرار الموجودة إلى جانب كل مجموعة.

إذا لم تصلك الخاصية إلى الآن، فلا داعي للقلق فهي في طريقها إلى جميع المستخدمين حول العالم، ولكن كما تعلم فإن عدد مستخدمي واتساب حول العالم يتجاوز المليار مستخدم، وبكل تأكيد الشركة بحاجة إلى وقت لتوصل الخاصية إلى جميع المستخدمين.

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