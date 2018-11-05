طالبة إماراتية حولت شغف تنسيق الزهور لمشروع منزلي مربح

حولت طالبة إماراتية تدعى “فاطمة آل علي” شغفها بالزهور إلى مشروع منزلي مربح وذلك رغم أنها أنها ما زالت تجلس على مقاعد الدراسة في اختصاص إدارة الموارد البشرية .

وقالت آل علي أن صدفة جعلتها تفكر في بدء مشروعها مضيفة : «كنت في برنامج تدريبي وفي نهايته أهديت زملائي باقة ورود أعددتها بنفسي، فتساءلوا حول امتلاكي مشروع تنسيق للزهور من فرط إعجابهم بها، ومن هنا استشعرت أنني أمتلك موهبة قابلة للتحول إلى مشروع ناجح».

وأضافت أن التشجيع الذي نلته جعلها تفكر جديّاً في إطلاق مشروعها الذي اختارت له اسم «بوفارديا» الذي يرمز إلى نوع من أنواع الزهور التي ترمز للحماس الأبدي ، مشيرة إلى أن المشروع يعتمد على زهور مزروعة منزليا وأن إتقان تنسيق الزهور يتطلب كثيراً من الوقت والجهد ما جعلها تبذل الكثير للتوغل في هذا المجال .

وفي ظل توسع المشروع المنزلي، شاركت فاطمة في مبادرة التاجر الصغير التابعة لمؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقدمت أول ورشة تدريبية في تنسيق الزهور بالتعاون مع فريق فرسان الإمارات التطوعي، وكانت من ضمن لائحة الرعاة التي رعت فعاليات مجلس شباب الإمارات وفريق فرسان الإمارات.

ومستقبلاً، تطمح فاطمة إلى امتلاك محل زهور بمفهومها الخاص وبطاقم موظفين مبدعين تشرف عليهم شخصياً، مشيرة إلى أن هذا المتجر سيكون أكثر من مجرد محل للزهور .

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