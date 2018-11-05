سعيد بن طحنون : صحياً .. أتمنى فوز «الشارقة» بالدوري

اعتبر الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، أنه «صحياً ومن أجل مصلحة كرة الإمارات، يتمنّى أن يفوز الشارقة بلقب دوري الخليج العربي لكرة القدم»، مؤكداً أن ذلك يؤدي إلى «زيادة الإثارة في البطولة»، خصوصاً عندما تخرج من احتكار العين وشباب الأهلي، وهي العباءة التقليدية المستمرة منذ سنوات، وقال: «أتعاطف مع الشارقة، وأريد منهم العودة إلى المركز الأول»، لكنه أشار إلى أن أندية الجزيرة والعين والوحدة وشباب الأهلي تبقى مرشحة بقوة للقب حتى لو تراجعت في الترتيب.

وقال الشيخ سعيد بن طحنون «إنه من الصعب توقّع هوية بطل الدوري في هذا الموسم، ولا أراهن على العين، لأنه دائماً يغلب نفسه بنفسه، والعين يلعب كسمعة، ولكن من بداية الدوري إلى الآن لم أقتنع بمباراة للعين، بعكس السنة الماضية كان لاعبوه مرة مقنعين ومرة غير مقنعين، وهذا الموسم لم أرَ مباراة مقنعة».

وأكد أنه من المعجبين جداً بمنافسات دوري الخليج العربي، وقال: «دائماً يتم التقليل من شأن الدوري الإماراتي من قبل بعض المحللين، وأراهم غير راضين عن الدوري الإماراتي».

وأضاف: «الدوري الإماراتي يعجبني ومتميز، لأنه مثير ولا تجد فيه ظاهرة القطبين، ومثال على ذلك الدوري المصري هنالك أهلي وزمالك فقط. وبالنسبة للدوري السعودي فيه الإثارة، لأن جمهوره كبير، لكن ليست كل الأندية في الدوري السعودي هلال أو نصر أو شباب أو اتحاد أو أهلي جدة».

وتابع: «بالنسبة لدوري الإمارات عدم وجود قطبين يعطيه إثارة ومتعة، وأعتقد أن ديربي شباب الأهلي والعين أفضل ديربي حالياً، لأن الأهلي يحرص كل الحرص على الفوز على العين، ويمكن أن يُغلب من حتا والعروبة، لكن لا يقبل أن يهزم من العين، وكذلك العين يحرص كل الحرص للفوز على شباب الأهلي».

واسترسل الشيخ سعيد بن طحنون: «هنالك ديربي قوي أيضاً مثل ديربي الوصل والنصر، ولا أعرف لماذا هذا الديربي قوي؟ رغم أن مباراة الأهلي مع النصر كانت أقوى ديربي في الزمن الماضي. ومن الديربيات الجميلة في الماضي ديربي الشارقة مع الشعب والشارقة مع العين، وأيضاً ديربي الوحدة والجزيرة قمة في المتعة».

وتحدث الشيخ سعيد بن طحنون عن نادي بني ياس، وقال: «لا أعرف ماذا يحدث للفريق، رغم أن لديه إدارة قوية ودعماً قوياً ولاعبين ومدرباً على أعلى مستوى، وكل شيء متوافر».

وتابع: «أود أن اسأل إدارة بني ياس منذ سنوات كان هناك مخطط من الحكومة لإنشاء ملعب كبير للنادي، لكن حتى هذه الأيام لم يخرج هذا الملعب إلى النور، والنادي بحاجة إلى ملعب كبير لأن المنطقة كبيرة وأغلب اللاعبين الموجودين في أبوظبي من بني ياس، فمنطقة بني ياس منتجة للاعبين والمواهب».

وبالنسبة للوصل قال الشيخ سعيد بن طحنون: «إنه من الأندية العزيزة على قلبي، لكن هذه السنة كارثة في النتائج على مستوى الدوري، عنده مشكلة في الدفاع والمدرب وقد تم تغييره، وبالنسبة للإدارة أنا احترمها وأؤيدها وأشجعها، وكذلك أنا مع ادارة العين وأحب جمهور العين لإخلاصه للنادي حتى في اسوأ الحالات تجده مخلصاً لناديه. والعين من أقرب الأندية الى قلبي، أما الجزيرة فهو يكتب سطراً ويترك سطراً. كما أن شباب الأهلي فريق قوي ومن المرشحين للمنافسة».

وتحدث الشيخ سعيد بن طحنون عن جيل منتخب الإمارات في كرة القدم الذي تأهل لنهائيات كأس العالم 1990، وقال: «هذا الجيل لن يتكرر ولا يمكن مقارنته بأي جيل، لأنه خرّج لنا أسماء مميزة مثل فهد خميس وعلي ثاني وغيرهما».

وأكد أن انتقال لاعب العين عمر عبدالرحمن «عموري» إلى نادي الهلال السعودي، أمر صحي وجيد، وقال: «نحن إلى متى سنبقى نتمسك باللاعبين الموهوبين ونتركهم أسرى للدوري الإماراتي، أتمنّى من كل لاعبي المنتخب أن يكونوا محترفين في الشقيقة السعودية وفي أوروبا. والاحتراف صحي وفي مصلحة كرة الإمارات».

وحول مشاركة المنتخب في كأس آسيا 2019، قال الشيخ سعيد بن طحنون: «منتخبنا إذا أراد شيئاً سيصل إليه، وإذا أراد رفع اسم بلاده فهو قادر، لأن كل الإمكانات متوافرة وجميع اللاعبين على أتم الولاء لدولتهم ولرفع علم الدولة عالياً إن شاء الله، وأنا متفائل في عيال زايد كل خير».

وتحدث الشيخ سعيد بن طحنون عن أنه من متابعي الدوري الإنجليزي، كما أنه من مشجعي فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لأسباب خاصة منها تميّز نجومه، خصوصاً الفرنسي انطونيو غريزمان ومدربه الحماسي الأرجنتيني دييغو سيميوني.

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