توقيع اتفاقية لإنشاء ملعب رياضي في مدينة السمحة

وقع سعادة سيف بدر القبيسي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، والدكتور علي الزرعوني، نائب الرئيس التنفيذي لعمليات الإنتاج وتطوير ونقل التكنولوجيا في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA) اتفاقية مشتركة تقوم بموجبها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بإنشاء ملعب رياضي متكامل في مدينة السمحة بهدف إسعاد المجتمع وتوفير أفضل سبل الحياة، وبالوقت ذاته تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية والمساهمة في التنمية المستدامة الشاملة في أبوظبي.

من جانبه أكد سعادة المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي أن هذه الاتفاقية تأتي انعكاسا لالتزام دائرة التخطيط العمراني والبلديات – بلدية مدينة أبوظبي بتعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع المؤسسات المهمة ضمن إطار تفعيل قيم المسؤولية المجتمعية وتوظيفها في خدمة المجتمع والتنمية، وكذلك الأمر تعزيز منظومة البنية التحتية، والمرافق الخدمية والترفيهية على حد سواء.

وأعرب سعادة سيف بدر القبيسي عن تقديره لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم EGA)) ولدورها في خدمة المجتمع وحرصها على إسعاد الناس من خلال توفير مرفق رياضي سيكون له أثر إيجابي على سكان المنطقة، مشيراً أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم صاحبة ريادة وتميز في دعم التنمية وخدمة المجتمع، فقد أنجزت سابقاً إنشاء حديقتين في السمحة، وذلك تأكيداً على قيم الشركة وأهدافها والتي تأتي المسؤولية المجتمعية ركناً أساسيا من قيمها تترجمها على أرض الواقع كمشاريع تدعم التنمية وتسعد المجتمع في الوقت ذاته، مؤكداً حرص بلدية مدينة أبوظبي على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية واستقطاب خبراتها وإمكانياتها لدعم خططها نحو الارتقاء المستمر بالبنية التحتية، الأمر الذي يشكل مثالاً مشرفاً وقدوة حسنة لكافة الشركات وحافزا للمساهمة الفعالة في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي، مشيراً إلى أهمية هذه الشراكات وتضافر الجهود في دفع عجلة التنمية والتطوير المستمر للخدمات بما يتوافق مع أرقى المعايير العالمية.

ويأتي توقيع الاتفاقية مع EGA)) تأكيداً على التزام دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي تجاه المجتمع وإيجاد المرافق الرياضية المناسبة في بيئة آمنة وصحية وبخدمات متكاملة تحقق رضا أفراد المجتمع وتطلعاتهم وتتيح لهم خيارات من العيش الرغيد والحياة السعيدة.

ومن جانبه، قال الدكتور علي الزرعوني، نائب الرئيس التنفيذي لعمليات الانتاج في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: “تندرج شراكتنا مع بلدية مدينة أبوظبي ضمن إطار جهودنا الرامية إلى الوفاء بمسؤوليتنا المجتمعية من خلال المساهمة في دعم المجتمعات المحلية والمناطق المجاورة لنا، فإننا نطمح أن تسهم هذه المرافق في توفير خدمات عامة لمجتمع مدينة السمحة والارتقاء بالمشهد الحضاري للمدينة وتعزيز أسلوب حياة صحي لسكانها”.

الجدير بالذكر أن بلدية مدينة أبوظبي تسعى باستمرار إلى توسيع خارطة خدماتها وتوفير المزيد من المرافق الترفيهية والرياضية .. وضمن هذا الإطار تقدر البلدية عالياً مساهمة شركة الإمارات العالمية في دعم هذه الأهداف.

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