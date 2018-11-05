ماجد عبد الله يواصل الترويج لأمم آسيا 2019

واصلت اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا 2019، فعالياتها المجتمعية، والتي تستهدف التواصل مع أوسع شريحة ممكنة من أفراد المجتمع، لنشر رسالة المسابقة القارية.

وشارك سفير البطولة، أسطورة كرة القدم السعودي ماجد عبد الله، طلاب المدارس في دبي، ضمن فعاليات المهرجان المدرسي، أحد الحملات الترويجية لبطولة كأس آسيا، لتحفيز الطلاب على التفاعل مع الحدث القاري الكبير، ورفع مستوى الوعي الرياضي والثقافي للطلبة.

وأشاد عارف حمد العواني مدير البطولة، مدير المكتب التنفيذي لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019، بمشاركة ماجد عبد الله في المهرجان المدرسي بدبي، لرفع مستوى الوعي المجتمعي بأهداف البطولة.

وشدد العواني على ضرورة مواصلة العمل للوصول إلى كافة شرائح المجتمع من جميع الجنسيات والثقافات، ودعم رسالة البطولة في “استقطاب آسيا معاً” .

وقال العواني “تدعم الفعاليات المجتمعية، خططنا الترويجية وجهودنا في تحفيز الحضور الجماهيري لمباريات البطولة، وتأكيد الدور المهم الذي يلعبه المجتمع في إنجاح البطولة”.

وأضاف “تعكس المنجزات المحققة على أرض الواقع قبل شهرين من انطلاق البطولة، مسار البرنامج الزمني التحضيري، وبما يجسد أهدافنا بتنظيم استثنائي مبهر للبطولة”.

وتضمنت الفعالية، العديد من الأنشطة الكروية، حيث اختبر عشرات الطلاب قدراتهم الكروية بمشاركة ماجد عبد الله، كما شاركوا في الجلسة الحوارية مع الأسطورة السعودية، تحدث خلالها حول مشواره الكروي وأهدافه مع الأخضر السعودي.

وعبر ماجد عبد الله، عن سعادته بالمشاركة في المهرجان المدرسي، مشيدًا بدور اللجنة العليا المحلية المنظمة للبطولة، في نشر الوعي المجتمعي حول الرياضة، وترسيخ رسالة البطولة في نفوس الصغار.

وقال عبد الله “تحظى كرة القدم بقوة تأثير كبيرة في مختلف المجتمعات، وتسهم هذه الفعاليات المجتمعية في دعم أهداف البطولة”.

ويستهدف المهرجان المدرسي الوصول إلى 75000 طالب وطالبة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وتحفيزهم على التفكير الإبداعي وتحسين قدراتهم القيادية.

ومع اقتراب موعد انطلاق البطولة، يمكن لأفراد المجتمع أن يكونوا ضمن الفعاليات، عبر الاشتراك في أحد البرامج المجتمعية من خلال التواصل على community@asiancup2019.com.

ويمكن حجز تذاكر مباريات البطولة بسهولة عبر الإنترنت، من خلال زيارة www.the-afc.com وبأسعار تبدأ من 25 درهمًا.

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