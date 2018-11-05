مبابي يتفوق على ميسي ونيمار في إحصائية جديدة

تصدر كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان، قائمة أغلى لاعبي العالم من ناحية القيمة التسويقية.

وأصدرت شبكة (سي آي إي إس) المتخصصة في اقتصاديات كرة القدم، قائمة لتقييم القيمة السوقية لنجوم العالم، حيث تصدرها مبابي، بقيمة 216.5 مليون يورو.

وأوضحت صحيفة ليكيب، أن القيمة السوقية لمبابي ارتفعت بقيمة 23 مليون يورو في أكتوبر/تشرين أول الماضي، بعد تألقه في مباريات فريقه بالدوري الفرنسي وتصدره جدول ترتيب الهدافين.

وحل ثانيًا في هذه القائمة، هاري كين مهاجم توتنهام بقيمة 197.3 مليون يورو، يليه نيمار لاعب سان جيرمان (197 مليون يورو)، ثم محمد صلاح نجم ليفربول (173 مليون يورو)، وفيليب كوتينيو لاعب برشلونة (171.3 مليون يورو).

وفي المركز السادس، يحل ليونيل ميسي نجم برشلونة بقيمة 170.6 مليون يورو، ثم رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي (164.6 مليون يورو)، وروميلو لوكاكو (164.3 مليون يورو)، وأنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد (157.7 مليون يورو)، وأخيرًا باولو ديبالا لاعب يوفنتوس بقيمة 155.6 مليون يورو.

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